Пауза з допомогою США для України торкнулася розвідданих щодо попереджень про удари ракет та дронів рф - NYT
Київ • УНН
The New York Times повідомляє про призупинення передачі розвідувальних даних США Україні щодо попередження про удари ворога. Пауза також торкнулася інформації про націлювання систем HIMARS.
Пауза у допомозі США Україні вплинула на деякі розвідувальні дані про завчасне попередження про удари безпілотників і ракет, які завдає росія, повідомляє The New York Times, пише УНН.
Деталі
"Окрім інформації про націлювання, пауза також торкнулася деяких розвідданих про завчасне попередження про удари безпілотників і ракет, які росія завдає по військових та цивільних об'єктах", - з посиланням на слова людини, обізнаної про паузу, повідомляє The New York Times.
Раніше
Журналіст The Economist Олівер Керрол повідомив, що США вдень обірвала ключову розвідувальну лінію для сповіщень, а також системи HIMARS не отримують дані для націлювання.
Контекст
3 березня стало відомо про рішенням адміністрації Трампа призупинити постачання військової допомоги Україні. Це сталося після перепалки в Овальному кабінеті під час зустрічі президента США Дональда Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.
Польща підтвердила інформацію американської сторони щодо призупинки допомоги.
Спочатку повідомлялося, що призупинка не зачепила обмін розвідданими. Однак 5 березня преса почала писати з посиланням на джерела, що це також було поставлено на паузу. Згодом директор ЦРУ Джон Реткліфф опосередковано підтвердив паузу у допомозі Україні "на розвідувальному фронті".
4 березня, перед виступом Трампа у Конгресі, Президент України Володимир Зеленський опублікував у соцмережах довге повідомлення, у якому похвалив "сильне лідерство" президента США, висловлювив вдячність за військову допомогу Україні та описав їхню перепалку як "прикру".
Він сказав, що готовий "сісти за стіл переговорів" з Трампом і підписати угоду щодо корисних копалин, а також, що підтримає припинення вогню на морі та в повітрі.
Президент США Дональд Трамп під час виступу у Конгресі 4 березня заявив, що отримав важливого листа від Президента України Володимира Зеленського, у якому, зокрема вказується, що Україна готова сісти за стіл переговорів та підписати угоду про надра.