Пауза з допомогою США для України торкнулася розвідданих щодо попереджень про удари ракет та дронів рф - NYT

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 33328 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 53955 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 57213 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 62146 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 73865 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 59670 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 58084 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 124393 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82581 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 230170 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
62%
Популярнi новини

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 23333 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 22132 перегляди

В Азовському морі через дії рф масово гинуть краби та риба - ЦПД РНБО

9 квітня, 16:17 • 12022 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 12780 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 23022 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 92797 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 124392 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 230169 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 406456 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 398381 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 12889 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 22241 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 23440 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 25828 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 76209 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Пауза з допомогою США для України торкнулася розвідданих щодо попереджень про удари ракет та дронів рф - NYT

Київ • УНН

 • 112727 перегляди

The New York Times повідомляє про призупинення передачі розвідувальних даних США Україні щодо попередження про удари ворога. Пауза також торкнулася інформації про націлювання систем HIMARS.

Пауза з допомогою США для України торкнулася розвідданих щодо попереджень про удари ракет та дронів рф - NYT

Пауза у допомозі США Україні вплинула на деякі розвідувальні дані про завчасне попередження про удари безпілотників і ракет, які завдає росія, повідомляє The New York Times, пише УНН.

Деталі

"Окрім інформації про націлювання, пауза також торкнулася деяких розвідданих про завчасне попередження про удари безпілотників і ракет, які росія завдає по військових та цивільних об'єктах", - з посиланням на слова людини, обізнаної про паузу, повідомляє The New York Times.

Раніше

Журналіст The Economist Олівер Керрол повідомив, що США вдень обірвала ключову розвідувальну лінію для сповіщень, а також системи HIMARS не отримують дані для націлювання.

Контекст

3 березня стало відомо про рішенням адміністрації Трампа призупинити постачання військової допомоги Україні. Це сталося після перепалки в Овальному кабінеті під час зустрічі президента США Дональда Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Польща підтвердила інформацію американської сторони щодо призупинки допомоги.

Спочатку повідомлялося, що призупинка не зачепила обмін розвідданими. Однак 5 березня преса почала писати з посиланням на джерела, що це також було поставлено на паузу. Згодом директор ЦРУ Джон Реткліфф опосередковано підтвердив паузу у допомозі Україні "на розвідувальному фронті".

4 березня, перед виступом Трампа у Конгресі, Президент України Володимир Зеленський опублікував у соцмережах довге повідомлення, у якому похвалив "сильне лідерство" президента США, висловлювив вдячність за військову допомогу Україні та описав їхню перепалку як "прикру".

Він сказав, що готовий "сісти за стіл переговорів" з Трампом і підписати угоду щодо корисних копалин, а також, що підтримає припинення вогню на морі та в повітрі.

Президент США Дональд Трамп під час виступу у Конгресі 4 березня заявив, що отримав важливого листа від Президента України Володимира Зеленського, у якому, зокрема вказується, що Україна готова сісти за стіл переговорів та підписати угоду про надра.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітикаНовини Світу
The New York Times
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна
Польща
Brent
$65.97
Bitcoin
$82,606.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,102.02
Ethereum
$1,646.46