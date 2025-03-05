CША фактично відключили HIMARS для України, припинивши обмін розвідданими
Київ • УНН
США обірвали ключову розвідувальну лінію для України, зупинивши передачу даних для націлювання HIMARS. Рішення набуло чинності о 14:00 за київським часом після заморозки військової допомоги адміністрацією Трампа.
США вдень обірвала ключову розвідувальну лінію для сповіщень, зокрема системи HIMARS не отримують дані для націлювання.
Про це повідомив журналіст The Economist Олівер Керрол у соцмережі Х, передає УНН.
Деталі
О 14:00 за Києвом Америка обірвала ключову розвідувальну лінію для сповіщень. До цього: дані націлювання для HIMARS. Україна також не отримує інформацію в реальному часі про дальні удари
Він зазначив, що "Трамп хотів подяки".
Ми напишемо її на могилах загиблих українців
Нагадаємо
США пішли на заморозку з наданням розвідувальних даних Україні після рішення адміністрації Трампа про призупинення військової допомоги. Три офіційні особи підтвердили заморожування каналів розвідки між Вашингтоном та Києвом.
Вашингтон заборонив Великій Британії ділитися з Україною військовими розвідувальними даними США.
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