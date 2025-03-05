CША фактично відключили HIMARS для України, припинивши обмін розвідданими

США вдень обірвала ключову розвідувальну лінію для сповіщень, зокрема системи HIMARS не отримують дані для націлювання.

Про це повідомив журналіст The Economist Олівер Керрол у соцмережі Х, передає УНН.

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О 14:00 за Києвом Америка обірвала ключову розвідувальну лінію для сповіщень. До цього: дані націлювання для HIMARS. Україна також не отримує інформацію в реальному часі про дальні удари - написав Керрол з посиланням на джерела.

Він зазначив, що "Трамп хотів подяки".

Ми напишемо її на могилах загиблих українців - додало джерело.

Нагадаємо

США пішли на заморозку з наданням розвідувальних даних Україні після рішення адміністрації Трампа про призупинення військової допомоги. Три офіційні особи підтвердили заморожування каналів розвідки між Вашингтоном та Києвом.

Вашингтон заборонив Великій Британії ділитися з Україною військовими розвідувальними даними США.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив паузу з постачанням зброї та розвідданих Україні.