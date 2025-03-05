США фактически отключили HIMARS для Украины, прекратив обмен разведданными
Киев • УНН
США прервали ключевую разведывательную линию для Украины, остановив передачу данных для нацеливания HIMARS. Решение вступило в силу в 14:00 по киевскому времени после заморозки военной помощи администрацией Трампа.
США в день обрыва ключевой разведывательной линии для уведомлений, в частности системы HIMARS не получают данные для нацеливания.
Об этом сообщил журналист The Economist Оливер Керрол в соцсети Х, передает УНН.
Детали
В 14:00 по киевскому времени Америка обрывает ключевую разведывательную линию для уведомлений. До этого: данные нацеливания для HIMARS. Украина также не получает информацию в реальном времени о дальних ударах
Он отметил, что "Трамп хотел благодарности".
Мы напишем ее на могилах погибших украинцев
Напоминаем
США пошли на заморозку предоставления разведывательных данных Украине после решения администрации Трампа о приостановлении военной помощи. Три официальных лица подтвердили замораживание каналов разведки между Вашингтоном и Киевом.
Вашингтон запретил Великобритании делиться с Украиной военными разведывательными данными США.
Директор ЦРУ Джон Ретклифф подтвердил паузу с поставками оружия и разведданных Украине.