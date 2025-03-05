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США фактически отключили HIMARS для Украины, прекратив обмен разведданными

Киев • УНН

 • 126614 просмотра

США прервали ключевую разведывательную линию для Украины, остановив передачу данных для нацеливания HIMARS. Решение вступило в силу в 14:00 по киевскому времени после заморозки военной помощи администрацией Трампа.

США фактически отключили HIMARS для Украины, прекратив обмен разведданными

США в день обрыва ключевой разведывательной линии для уведомлений, в частности системы HIMARS не получают данные для нацеливания.

Об этом сообщил журналист The Economist Оливер Керрол в соцсети Х, передает УНН.

Детали

В 14:00 по киевскому времени Америка обрывает ключевую разведывательную линию для уведомлений. До этого: данные нацеливания для HIMARS. Украина также не получает информацию в реальном времени о дальних ударах

- написал Керрол ссылаясь на источники. 

Он отметил, что "Трамп хотел благодарности".

Мы напишем ее на могилах погибших украинцев

- добавило источник. 

Напоминаем

США пошли на заморозку предоставления разведывательных данных Украине после решения администрации Трампа о приостановлении военной помощи. Три официальных лица подтвердили замораживание каналов разведки между Вашингтоном и Киевом.

 Вашингтон запретил Великобритании делиться с Украиной военными разведывательными данными США.

Директор ЦРУ Джон Ретклифф подтвердил паузу с поставками оружия и разведданных Украине. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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