Пауза с помощью США для Украины затронула разведданные о предупреждении о ракетных и дроновых ударах рф - NYT
Киев • УНН
The New York Times сообщает о приостановке передачи разведывательных данных США Украине о предупреждениях о ударах врага. Пауза также затронула информацию о целеуказании систем HIMARS.
Пауза в помощи США Украине повлияла на некоторые разведывательные данные о заблаговременном предупреждении об ударах беспилотников и ракет, которые наносит россия, сообщает The New York Times, пишет УНН.
Детали
"Кроме информации о нацеливании, пауза также затронула некоторые разведданные о заблаговременном предупреждении об ударах беспилотников и ракет, которые россия наносит по военным и гражданским объектам", - со ссылкой на слова человека, осведомленного о паузе, сообщает The New York Times.
Ранее
Журналист The Economist Оливер Керрол сообщил, что США днем прервали ключевую разведывательную линию для уведомлений, а также системы HIMARS не получают данные для нацеливания.
Контекст
3 марта стало известно о решении администрации Трампа приостановить поставки военной помощи Украине. Это произошло после перепалки в Овальному кабинете во время встречи президента США Дональда Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Венсом.
Польша подтвердила информацию американской стороны о приостановке помощи.
Сначала сообщалось, что приостановка не затронула обмен разведданными. Однако 5 марта пресса начала писать со ссылкой на источники, что это также было поставлено на паузу. Позже директор ЦРУ Джон Ретклифф косвенно подтвердил паузу в помощи Украине "на разведывательном фронте".
4 марта, перед выступлением Трампа в Конгрессе, Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях длинное сообщение, в котором похвалил "сильное лидерство" президента США, выразил благодарность за военную помощь Украине и описал их перепалку как "досадную".
Он сказал, что готов "сесть за стол переговоров" с Трампом и подписать соглашение о полезных ископаемых, а также, что поддержит прекращение огня на море и в воздухе.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе 4 марта заявил, что получил важное письмо от Президента Украины Владимира Зеленского, в котором, в частности, указывается, что Украина готова сесть за стол переговоров и подписать соглашение о недрах.