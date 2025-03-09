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Илон Маск: Весь украинский фронт рухнет, если я отключу свои системы Starlink

Киев • УНН

 • 48664 просмотра

Илон Маск заявил, что его система Starlink является основой украинской армии, без которой фронт не устоит. Французский Eutelsat готов заменить терминалы Starlink в Украине при поддержке ЕС.

Илон Маск: Весь украинский фронт рухнет, если я отключу свои системы Starlink

Весь украинский фронт завалится, если будут отключены системы Starlink. Об этом заявил предприниматель, миллиардер Илон Маск, сделав соответствующую публикацию в своем Х-аккаунте (Twitter), передает УНН.

Детали

В воскресенье, 09 марта, глава департамента эффективности правительства США, миллиардер Илон Маск опубликовал пост на своей странице в соцсети Х, в котором назвал системы Starlink - костяком, без которого не обойдется украинская армия.

Я буквально бросил вызов Путину на физический поединок лицом к лицу из-за Украины, а моя система Starlink - это костяк украинской армии. Вся их линия фронта упадет, если я ее отключу. Меня тошнит от многих лет бойни в безвыходной ситуации, в которой Украина неизбежно проиграет

- говорится в посте Маска.

"Все, кто действительно заботится, действительно думает и действительно понимает, хотят, чтобы мясорубка остановилась. МИР СЕЙЧАС!!", - добавил он.

Напомним

Французский оператор Eutelsat готов заменить терминалы Starlink в Украине и ведет переговоры с ЕС. Компании потребуется несколько месяцев для обеспечения 40 000 терминалов при условии финансовой поддержки.

Маск предложил Зеленскому "амнистию" в обмен на мир с рф04.03.25, 06:34 • 35307 просмотров

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