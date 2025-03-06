У Eutelsat заявили, що переговори з ЄС про заміну Starlink Маска в Україні активізуються

Французький супутниковий оператор Eutelsat Communications SA заявив, що переговори з Європейським Союзом про заміну Starlink Ілона Маска в Україні активізуються, на тлі того, як США відмовляються від своїх зобов’язань, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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"Сьогодні всі запитують нас: "Чи можете ви замінити велику кількість терміналів Starlink в Україні", і ми розглядаємо це", - сказала головний виконавчий директор Eutelsat Єва Бернеке в інтерв’ю Bloomberg TV у четвер.

Компанія вже працює в Україні і наразі має там тисячі терміналів, але не всі в мережі, сказала Бернеке. Вона веде переговори з постачальниками щодо надання терміналів військового класу та стандартних терміналів, і для того, щоб забезпечити 40 000, знадобиться "кілька місяців", додала вона. Приблизно стільки терміналів Starlink використовується в країні, пише видання.

За словами Бернеке, Eutelsat потребуватиме фінансової та матеріально-технічної підтримки, щоб швидко збільшити кількість терміналів в Україні.

"Комісія визнає стратегічну важливість суверенного, безпечного та надійного європейського супутникового зв’язку", - сказав речник Європейської комісії Томас Реньє, додавши, що обговорення з галуззю тривають.

Продукти Eutelsat не можна прямо порівняти з Starlink, а термінали компанії не такі дешеві та мобільні, як ті, які пропонує компанія Маска, вказує видання.

Мережа OneWeb від Eutelsat налічує понад 600 супутників на орбіті на висоті 1200 кілометрів над землею. 7000 супутників Starlink знаходяться нижче, на відстані 550 кілометрів. Нижча орбіта означає, що потрібно більше супутників, щоб покрити земну кулю, і вони мають коротший термін служби, але це також забезпечує швидше з’єднання та краще підходить для зв’язку, зазначає видання.

За словами Бернеке, Eutelsat веде переговори з Італією щодо забезпечення безпечного супутникового зв’язку. Компанія керує другим за величиною портфелем супутників на низькій навколоземній орбіті після Starlink.

Акції Eutelsat злетіли більше ніж у шість разів за перші три дні тижня після того, як політики ЄС пообіцяли збільшити витрати на оборону. Акції впали на 25% до 5,89 євро о 12:54 за Парижем у четвер.

Eutelsat готовий замінити Starlink Ілона Маска в Україні: що пропонує французький оператор