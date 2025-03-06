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В Eutelsat заявили, что переговоры с ЕС о замене Starlink Маска в Украине активизируются

Киев • УНН

 • 18552 просмотра

Французский оператор Eutelsat готов заменить терминалы Starlink в Украине и ведет переговоры с ЕС. Компании понадобится несколько месяцев для обеспечения 40 000 терминалов при условии финансовой поддержки.

В Eutelsat заявили, что переговоры с ЕС о замене Starlink Маска в Украине активизируются

Французский спутниковый оператор Eutelsat Communications SA заявил, что переговоры с Европейским Союзом о замене Starlink Илона Маска в Украине активизируются, на фоне того, как США отказываются от своих обязательств, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"Сегодня все спрашивают нас: "Можете ли вы заменить большое количество терминалов Starlink в Украине", и мы это рассматриваем", - сказала генеральный директор Eutelsat Ева Бернеке в интервью Bloomberg TV в четверг.

Компания уже работает в Украине и в настоящее время имеет там тысячи терминалов, но не все в сети, сказала Бернеке. Она ведет переговоры с поставщиками о предоставлении терминалов военного класса и стандартных терминалов, и для того, чтобы обеспечить 40 000, потребуется "несколько месяцев", добавила она. Примерно столько терминалов Starlink используется в стране, пишет издание.

По словам Бернеке, Eutelsat потребуется финансовая и материально-техническая поддержка, чтобы быстро увеличить количество терминалов в Украине.

"Комиссия признает стратегическую важность суверенной, безопасной и надежной европейской спутниковой связи", - сказал представитель Европейской комиссии Томас Ренье, добавив, что обсуждения с отраслью продолжаются.

Продукты Eutelsat нельзя прямо сравнить с Starlink, а терминалы компании не такие дешевые и мобильные, как те, которые предлагает компания Маска, указывает издание.

Сеть OneWeb от Eutelsat насчитывает более 600 спутников на орбите на высоте 1200 километров над землей. 7000 спутников Starlink находятся ниже, на расстоянии 550 километров. Более низкая орбита означает, что нужно больше спутников, чтобы покрыть земной шар, и у них более короткий срок службы, но это также обеспечивает более быстрое соединение и лучше подходит для связи, отмечает издание.

По словам Бернеке, Eutelsat ведет переговоры с Италией о обеспечении безопасной спутниковой связи. Компания управляет вторым по величине портфелем спутников на низкой околоземной орбите после Starlink.

Акции Eutelsat взлетели более чем в шесть раз за первые три дня недели после того, как политики ЕС пообещали увеличить расходы на оборону. Акции упали на 25% до 5,89 евро в 12:54 по Парижу в четверг.

Eutelsat готов заменить Starlink Илона Маска в Украине: что предлагает французский оператор04.03.25, 14:00 • 21746 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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