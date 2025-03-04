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Eutelsat готов заменить Starlink Илона Маска в Украине: что предлагает французский оператор

Киев • УНН

 • 21746 просмотра

Французский спутниковый оператор Eutelsat ведет переговоры с европейскими правительствами о предоставлении связи в Украине. Компания может быстро развернуть оборудование для критической инфраструктуры и военных нужд.

Eutelsat готов заменить Starlink Илона Маска в Украине: что предлагает французский оператор

Французский спутниковый оператор объявил, что способен "быстро" предоставить оборудование для важнейших миссий в Украине и подтвердил процесс переговоров по этой цели с европейскими правительствами.

Передает УНН со ссылкой на Financial Times.

Французская компания Eutelsat, являющаяся владельцем OneWeb, конкурента Starlink, заявила, что ведет переговоры с европейскими правительствами о предоставлении дополнительной спутниковой связи в Украине.

В компании Eutelsat подчеркнули, что "активно сотрудничают с европейскими учреждениями и деловыми партнерами".

Подчеркивается, что Eutelsat имеет оборудование, которое может быть "быстро развернуто в Украине для подключения наиболее важных миссий и инфраструктур". 

Соответствующее обсуждение ведется с учетом того, что Украина, которая ведет борьбу с агрессией России, в значительной степени полагалась на Starlink в своих военных кампаниях.

Именно Starlink сыграл критически важную роль в улучшении связи на поле боя. Тем не менее, чиновники США, по информации Reuters, подняли вопрос о возможности прекращения доступа Украины к спутниковой системе Starlink.

Вскоре Илон Маск, миллиардер-владелец Starlink и главный советник президента США Дональда Трампа, написал в твите, что эта история не соответствует действительности. 

Что касается предложения Eutelsat:

Во французской компании заявили, что переговоры с европейскими правительствами были сосредоточены на использовании комбинации ее спутниковых группировок:

OneWeb на высоте около 1200 км над Землей и спутников Geo на высоте 35 000 км - для усиления спутниковой связи в Украине и Черноморском регионе.

Указывается, что оба спутника способны обеспечить связь для украинских беспилотников, которые наносят серьезный ущерб российским войскам. 

В Eutelsat объяснили возможные сроки принятия решения и обеспечения инфраструктуры: 

сроки [развертывания дополнительных пользовательских терминалов для критически важных миссий и инфраструктуры] зависят от решений по закупкам европейских государств-членов и необходимой координации инфраструктуры

- объяснили в компании.

Напомним

УНН сообщал, что еврокомиссия изучает возможности обеспечения Украины спутниковой связью из-за угрозы отключения Starlink. Рассматриваются варианты использования Govsatcom и других коммерческих спутниковых систем.

Польша вскоре предоставит Украине еще 5 тысяч Starlink.

Польша вскоре предоставит Украине еще 5 тысяч Starlink26.02.25, 04:59 • 32174 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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