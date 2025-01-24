Starlink анонсував тестування прямого супутникового зв'язку зі смартфонами

Ілон Маск оголосив, що наприкінці січня відбудеться тест прямого супутникового з'єднання Starlink зі смартфоном. Через 3 дні стартує бета-тестування, зазначив американський бізнесмен, власник компаній SpaceX, Tesla та Х (Twitter).

Передає УНН із посиланням на сторінку Ілона Маска у соцмережі.

Деталі

Ілон Маск поділився дописом, у якому зазначив про тестування прямого підключення зв’язку Starlink на смартфон, який відбудеться вже 27 січня 2025 року.

"Через 3 дні стартує бета-тестування прямого інтернет-зв'язку Starlink із супутника на мобільний телефон"

почне тести нової можливості

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