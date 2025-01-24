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Starlink анонсував тестування прямого супутникового зв'язку зі смартфонами

Starlink анонсував тестування прямого супутникового зв'язку зі смартфонами

Київ • УНН

 • 35310 перегляди

Ілон Маск оголосив про початок бета-тестування прямого підключення Starlink до смартфонів 27 січня 2025 року. Нова технологія дозволить отримувати супутниковий інтернет безпосередньо на мобільні телефони.

Ілон Маск оголосив, що наприкінці січня відбудеться тест прямого супутникового з'єднання Starlink зі смартфоном. Через 3 дні стартує бета-тестування, зазначив американський бізнесмен, власник компаній SpaceX, Tesla та Х (Twitter).

Передає УНН із посиланням на сторінку Ілона Маска у соцмережі.

Деталі

Ілон Маск поділився дописом, у якому зазначив про тестування прямого підключення зв’язку Starlink на смартфон, який відбудеться вже 27 січня 2025 року.

"Через 3 дні стартує бета-тестування прямого інтернет-зв'язку Starlink із супутника на мобільний телефон"

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 почне тести нової можливості 

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