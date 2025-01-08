Вибух Tesla Cybertruck біля готелю Trump International: підозрюваний міг використати ChatGPT для планування вибуху
Київ • УНН
Водій Tesla Cybertruck використав ChatGPT для планування вибуху біля готелю Trump International у Лас-Вегасі. Слідство встановило, що інцидент був актом самогубства 37-річного військовослужбовця спецназу.
Водій автомобіля Tesla Cybertruck, який вибухнув біля готелю Trump International у Лас-Вегасі, використовував популярний чат-бот ChatGPT для планування вибуху. Про це пише видання Reuters, передає УНН.
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Як пише видання, водій, який підірвав автомобіль Tesla Cybertruck біля готелю Trump International у Лас-Вегасі на Новий рік, використовував популярний чат-бот ChatGPT, щоб спланувати вибух. За допомогою штучного інтелекту, підозрюваний спробувати визначити, скільки вибухівки потрібно, щоб викликати вибух.
В департаменті поліції Лас-Вегаса заявили, що вибух автомобіля став першим інцидентом на території США, де ChatGPT використовувався для створення вибухового пристрою.
Критики штучного інтелекту попереджають, що він може бути використаний для шкідливих цілей, і атака в Лас-Вегасі може посилити цю критику.
"Окремо варто відзначити те, що в цій справі ми також маємо чіткі докази того, що підозрюваний використовував штучний інтелект ChatGPT, щоб допомогти спланувати свій напад", - заявили в департаменті.
Розробник ChatGPT OpenAI заявив, що компанія прагне сприяти відповідальному використанню інструментів штучного інтелекту, і що її моделі розроблені таким чином, щоб відмовитися від шкідливих інструкцій.
"У цьому випадку ChatGPT відповіла інформацією, яка вже є загальнодоступною в інтернеті, і попередила про шкідливу або незаконну діяльність", - заявили в компанії.
Нагадаємо
У Лас-Вегасі біля готелю "Trump International Beach Resort" сталася пожежа вантажівки Tesla Cybertruck.
Слідство встановило, що вибух Tesla Cybertruck у Лас-Вегасі 1 січня був актом самогубства. Водієм, ймовірно, був 37-річний військовослужбовець спецназу Метью Лівелсбергер, який застрелився перед вибухом.
Ілон Маск може подати до суду на ЗМІ через повідомлення про вибух Tesla Cybertruck біля готелю в Лас-Вегасі. Слідство встановило, що інцидент був актом самогубства військового, а не несправністю автомобіля.