Взрыв Tesla Cybertruck возле отеля Trump International: подозреваемый мог использовать ChatGPT для планирования взрыва
Киев • УНН
Водитель Tesla Cybertruck использовал ChatGPT для планирования взрыва возле отеля Trump International в Лас-Вегасе. Следствие установило, что инцидент был актом самоубийства 37-летнего военнослужащего спецназа.
Водитель автомобиля Tesla Cybertruck, который взорвался возле отеля Trump International в Лас-Вегасе, использовал популярный чат-бот ChatGPT для планирования взрыва. Об этом пишет издание Reuters, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, водитель, который взорвал автомобиль Tesla Cybertruck возле отеля Trump International в Лас-Вегасе на Новый год, использовал популярный чат-бот ChatGPT, чтобы спланировать взрыв. С помощью искусственного интеллекта, подозреваемый попытаться определить, сколько взрывчатки нужно, чтобы вызвать взрыв.
В департаменте полиции Лас-Вегаса заявили, что взрыв автомобиля стал первым инцидентом на территории США, где ChatGPT использовался для создания взрывного устройства.
Критики искусственного интеллекта предупреждают, что он может быть использован для вредоносных целей, и атака в Лас-Вегасе может усилить эту критику.
«Отдельно стоит отметить то, что в этом деле мы также имеем четкие доказательства того, что подозреваемый использовал искусственный интеллект ChatGPT, чтобы помочь спланировать свое нападение», - заявили в департаменте.
Разработчик ChatGPT OpenAI заявил, что компания стремится способствовать ответственному использованию инструментов искусственного интеллекта, и что ее модели разработаны таким образом, чтобы отказаться от вредных инструкций.
«В этом случае ChatGPT ответила информацией, которая уже является общедоступной в интернете, и предупредила о вредоносной или незаконной деятельности», - заявили в компании.
Напомним,
В Лас-Вегасе возле отеля «Trump International Beach Resort» произошел пожар грузовика Tesla Cybertruck.
Следствие установило, что взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе 1 января был актом самоубийства. Водителем, вероятно, был 37-летний военнослужащий спецназа Мэтью Ливелсбергер, который застрелился перед взрывом.
Илон Маск может подать в суд на СМИ из-за сообщения о взрыве Tesla Cybertruck возле отеля в Лас-Вегасе. Следствие установило, что инцидент был актом самоубийства военного, а не неисправностью автомобиля.