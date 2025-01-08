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Взрыв Tesla Cybertruck возле отеля Trump International: подозреваемый мог использовать ChatGPT для планирования взрыва

Взрыв Tesla Cybertruck возле отеля Trump International: подозреваемый мог использовать ChatGPT для планирования взрыва

Киев  •  УНН

 • 3734 просмотра

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Водитель Tesla Cybertruck использовал ChatGPT для планирования взрыва возле отеля Trump International в Лас-Вегасе. Следствие установило, что инцидент был актом самоубийства 37-летнего военнослужащего спецназа.

Водитель автомобиля Tesla Cybertruck, который взорвался возле отеля Trump International в Лас-Вегасе, использовал популярный чат-бот ChatGPT для планирования взрыва. Об этом пишет издание Reuters, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, водитель, который взорвал автомобиль Tesla Cybertruck возле отеля Trump International в Лас-Вегасе на Новый год, использовал популярный чат-бот ChatGPT, чтобы спланировать взрыв. С помощью искусственного интеллекта, подозреваемый попытаться определить, сколько взрывчатки нужно, чтобы вызвать взрыв.

В департаменте полиции Лас-Вегаса заявили, что взрыв автомобиля стал первым инцидентом на территории США, где ChatGPT использовался для создания взрывного устройства.

Критики искусственного интеллекта предупреждают, что он может быть использован для вредоносных целей, и атака в Лас-Вегасе может усилить эту критику.

«Отдельно стоит отметить то, что в этом деле мы также имеем четкие доказательства того, что подозреваемый использовал искусственный интеллект ChatGPT, чтобы помочь спланировать свое нападение», - заявили в департаменте.

Разработчик ChatGPT OpenAI заявил, что компания стремится способствовать ответственному использованию инструментов искусственного интеллекта, и что ее модели разработаны таким образом, чтобы отказаться от вредных инструкций.

«В этом случае ChatGPT ответила информацией, которая уже является общедоступной в интернете, и предупредила о вредоносной или незаконной деятельности», - заявили в компании.

Напомним,

В Лас-Вегасе возле отеля «Trump International Beach Resort» произошел пожар грузовика Tesla Cybertruck.

Следствие установило, что взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе 1 января был актом самоубийства. Водителем, вероятно, был 37-летний военнослужащий спецназа Мэтью Ливелсбергер, который застрелился перед взрывом.

Илон Маск может подать в суд на СМИ из-за сообщения о взрыве Tesla Cybertruck возле отеля в Лас-Вегасе. Следствие установило, что инцидент был актом самоубийства военного, а не неисправностью автомобиля.

Павел Башинский

Павел Башинский

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