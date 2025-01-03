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Маск погрожує судом ЗМІ через висвітлення вибуху Cybertruck у Лас-Вегасі

Маск погрожує судом ЗМІ через висвітлення вибуху Cybertruck у Лас-Вегасі

Київ • УНН

 • 37760 перегляди

Ілон Маск може подати до суду на ЗМІ через повідомлення про вибух Tesla Cybertruck біля готелю в Лас-Вегасі. Слідство встановило, що інцидент був актом самогубства військового, а не несправністю автомобіля.

Tesla Ілон Маск припустив, що він може подати позов проти ЗМІ після повідомлень про вибух Tesla Cybertruck біля готелю Trump International у Лас-Вегасі 1 січня.

Про це повідомляє Newsweek, пише УНН.

Деталі 

Інцидент з Cybertruck спровокував дебати щодо стандартів безпеки Tesla, які Маск рішуче захищав, критикуючи припущення, що вибух стався через несправність авто. 

Маск висловився у X, щоб захистити Cybertruck серед великої кількості новин про вибух, та заявив, що міцна конструкція Cybertruck витримала і потужніший вибух.

Після того, як представники правоохоронних органів підтвердили цю думку Маска, генеральний директор Tesla заявив в прямому ефірі в X, що, "можливо", подасть до суду на ЗМІ через їх висвітлення інциденту.

Вся старша команда Tesla зараз розслідує цю справу. Опублікуємо більше інформації, щойно щось дізнаємося. Ми ніколи не бачили нічого подібного

- вперше прокоментував інцидент Маск.

Згодом він написав другий допис, де зазначив, що вони знайшли підтвердження, що вибух був спричинений дуже потужним феєрверком та/або бомбою, яку перевозили в кузові орендованого Cybertruck, і він не пов’язаний із самим транспортним засобом.

На момент вибуху телеметрія всіх автомобілів була позитивною. Злі ідіоти обрали не той автомобіль для терористичної атаки. Cybertruck фактично локалізував вибух і спрямував вибух угору. Навіть скляні двері вестибюлю не були розбиті

- написав Маск, зазначивши, що Cybertruck "не підходить для проведення терористичних атак".

Нагадаємо 

Слідство встановило, що вибух Tesla Cybertruck у Лас-Вегасі 1 січня був актом самогубства. Водієм, ймовірно, був 37-річний військовослужбовець спецназу Метью Лівелсбергер, який застрелився перед вибухом. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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