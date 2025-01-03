Маск погрожує судом ЗМІ через висвітлення вибуху Cybertruck у Лас-Вегасі

Tesla Ілон Маск припустив, що він може подати позов проти ЗМІ після повідомлень про вибух Tesla Cybertruck біля готелю Trump International у Лас-Вегасі 1 січня.

Про це повідомляє Newsweek, пише УНН.

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Інцидент з Cybertruck спровокував дебати щодо стандартів безпеки Tesla, які Маск рішуче захищав, критикуючи припущення, що вибух стався через несправність авто.

Маск висловився у X, щоб захистити Cybertruck серед великої кількості новин про вибух, та заявив, що міцна конструкція Cybertruck витримала і потужніший вибух.

Після того, як представники правоохоронних органів підтвердили цю думку Маска, генеральний директор Tesla заявив в прямому ефірі в X, що, "можливо", подасть до суду на ЗМІ через їх висвітлення інциденту.

Вся старша команда Tesla зараз розслідує цю справу. Опублікуємо більше інформації, щойно щось дізнаємося. Ми ніколи не бачили нічого подібного

Згодом він написав другий допис, де зазначив, що вони знайшли підтвердження, що вибух був спричинений дуже потужним феєрверком та/або бомбою, яку перевозили в кузові орендованого Cybertruck, і він не пов’язаний із самим транспортним засобом.

На момент вибуху телеметрія всіх автомобілів була позитивною. Злі ідіоти обрали не той автомобіль для терористичної атаки. Cybertruck фактично локалізував вибух і спрямував вибух угору. Навіть скляні двері вестибюлю не були розбиті