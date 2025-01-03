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Маск угрожает судом СМИ из-за освещения взрыва Cybertruck в Лас-Вегасе

Маск угрожает судом СМИ из-за освещения взрыва Cybertruck в Лас-Вегасе

Киев  •  УНН

 • 5269 просмотра

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Илон Маск может подать в суд на СМИ из-за сообщения о взрыве Tesla Cybertruck возле отеля в Лас-Вегасе. Следствие установило, что инцидент был актом самоубийства военного, а не неисправностью автомобиля.

Tesla Илон Маск предположил, что он может подать иск против СМИ после сообщений о взрыве Tesla Cybertruck возле отеля Trump International в Лас-Вегасе 1 января.

Об этом сообщает Newsweek, пишет УНН.

Детали 

Инцидент с Cybertruck спровоцировал дебаты о стандартах безопасности Tesla, которые Маск решительно защищал, критикуя предположение, что взрыв произошел из-за неисправности авто. 

Маск высказался в X, чтобы защитить Cybertruck среди большого количества новостей о взрыве, и заявил, что прочная конструкция Cybertruck выдержала и более мощный взрыв.

После того, как представители правоохранительных органов подтвердили это мнение Маска, генеральный директор Tesla заявил в прямом эфире в X, что, "возможно", подаст в суд на СМИ из-за их освещения инцидента.

Вся старшая команда Tesla сейчас расследует это дело. Опубликуем больше информации, как только что-то узнаем. Мы никогда не видели ничего подобного

- впервые прокомментировал инцидент Маск.

Впоследствии он написал второе сообщение, где отметил, что они нашли подтверждение, что взрыв был вызван очень мощным фейерверком и/или бомбой, которую перевозили в кузове арендованного Cybertruck, и он не связан с самим транспортным средством.

На момент взрыва телеметрия всех автомобилей была положительной. Злые идиоты выбрали не тот автомобиль для террористической атаки. Cybertruck фактически локализовал взрыв и направил взрыв вверх. Даже стеклянная дверь вестибюля не была разбита

- написал Маск, отметив, что Cybertruck "не подходит" для проведения террористических атак.

Напомним 

Следствие установило, что взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе 1 января был актом самоубийства. Водителем, вероятно, был 37-летний военнослужащий спецназа Мэтью Ливелсбергер, который застрелился перед взрывом. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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