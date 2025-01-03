Маск угрожает судом СМИ из-за освещения взрыва Cybertruck в Лас-Вегасе

Tesla Илон Маск предположил, что он может подать иск против СМИ после сообщений о взрыве Tesla Cybertruck возле отеля Trump International в Лас-Вегасе 1 января.

Об этом сообщает Newsweek, пишет УНН.

Детали

Инцидент с Cybertruck спровоцировал дебаты о стандартах безопасности Tesla, которые Маск решительно защищал, критикуя предположение, что взрыв произошел из-за неисправности авто.

Маск высказался в X, чтобы защитить Cybertruck среди большого количества новостей о взрыве, и заявил, что прочная конструкция Cybertruck выдержала и более мощный взрыв.

После того, как представители правоохранительных органов подтвердили это мнение Маска, генеральный директор Tesla заявил в прямом эфире в X, что, "возможно", подаст в суд на СМИ из-за их освещения инцидента.

Вся старшая команда Tesla сейчас расследует это дело. Опубликуем больше информации, как только что-то узнаем. Мы никогда не видели ничего подобного

Впоследствии он написал второе сообщение, где отметил, что они нашли подтверждение, что взрыв был вызван очень мощным фейерверком и/или бомбой, которую перевозили в кузове арендованного Cybertruck, и он не связан с самим транспортным средством.

На момент взрыва телеметрия всех автомобилей была положительной. Злые идиоты выбрали не тот автомобиль для террористической атаки. Cybertruck фактически локализовал взрыв и направил взрыв вверх. Даже стеклянная дверь вестибюля не была разбита