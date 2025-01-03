Слідчі вважають вибух Tesla у Лас-Вегасі актом суїциду

За версією слідства, вибух автомобіля Tesla Cybertruck біля готелю Trump International 1 січня, ймовірно, був актом самогубства. Про це заявив під час пресконференції шериф Лас-Вегаса Кевін Макмехілл. Про це повідомляє The Washington Post, пише УНН.

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Слідство встановило, що водій отримав вогнепальне поранення в голову перед тим, як автомобіль вибухнув. За словами шерифа, один із пістолетів, знайдених в автівці, був біля ніг людини за кермом.

Наразі у слідства немає остаточного підтвердження особи водія, оскільки тіло людини згоріло до стану, коли його неможливо впізнати та необхідні додаткові слідчі дії. Однак, як стверджує шериф, є багато доказів, які вказують на те, що водієм був 37-річний військовослужбовець Метью Лівелсбергер із Колорадо-Спрінгс.

Лівелсбергер служив у підрозділі спецназу в Німеччині на момент своєї смерті.

Нагадаємо

У середу, 1 січня, біля готелю "Trump International Beach Resort" у Лас-Вегасі, штат Невада, сталася пожежа вантажівки Tesla Cybertruck. На опублікованому в мережі X відео видно, як автомобіль охоплений полум’ям поблизу вестибюля готелю, а автор запису зазначає, що вантажівка "вибухнула".