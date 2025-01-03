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Следователи считают взрыв Tesla в Лас-Вегасе актом суицида

Следователи считают взрыв Tesla в Лас-Вегасе актом суицида

Киев  •  УНН

 • 3951 просмотра

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Следствие установило, что взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе 1 января был актом самоубийства. Водителем, вероятно, был 37-летний военнослужащий спецназа Мэтью Ливелсбергер, который застрелился перед взрывом.

По версии следствия, взрыв автомобиля Tesla Cybertruck возле отеля Trump International 1 января, вероятно, был актом самоубийства. Об этом заявил во время пресс-конференции шериф Лас-Вегаса Кевин Макмехилл. Об этом сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Детали

Следствие установило, что водитель получил огнестрельное ранение в голову перед тем, как автомобиль взорвался. По словам шерифа, один из пистолетов, найденных в машине, был у ног человека за рулем.

Сейчас у следствия нет окончательного подтверждения личности водителя, поскольку тело человека сгорело до состояния, когда его невозможно опознать и необходимы дополнительные следственные действия. Однако, как утверждает шериф, есть много доказательств, указывающих на то, что водителем был 37-летний военнослужащий Мэтью Ливелсбергер из Колорадо-Спрингс.

Ливелсбергер служил в подразделении спецназа в Германии на момент своей смерти.

Напомним

В среду, 1 января, возле отеля "Trump International Beach Resort" в Лас-Вегасе, штат Невада, произошел пожар грузовика Tesla Cybertruck. На опубликованном в сети X видео видно, как автомобиль охвачен пламенем вблизи вестибюля отеля, а автор записи отмечает, что грузовик "взорвался".

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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