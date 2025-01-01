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Tesla Cybertruck спалахнув біля готелю Трампа в Лас-Вегасі: що відомо

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Вантажівка Tesla Cybertruck загорілася біля готелю "Trump International Beach Resort" у Лас-Вегасі. Поліція розслідує причини інциденту, про постраждалих інформації немає.

У Лас-Вегасі біля готелю "Trump International Beach Resort" сталася пожежа вантажівки Tesla Cybertruck. Причини загоряння поки невідомі, поліція Лас-Вегаса проводить розслідування. Пише УНН з посиланням на The Verge.

У середу вранці біля готелю "Trump International Beach Resort" у Лас-Вегасі, штат Невада, сталася пожежа вантажівки Tesla Cybertruck. На опублікованому в мережі X відео видно, як автомобіль охоплений полум’ям поблизу вестибюля готелю, а автор запису зазначає, що вантажівка "вибухнула".

"Перед готелем Трампа в Лас-Вегасі вибухнув кібер-трак. Це наш багаж біля дверей, і сам там ми були, коли це сталося", - написала очевидиця в мережі Х.

Причина пожежі поки залишається невідомою, так само як і інформація про можливих постраждалих. Поліція Лас-Вегаса заявила, що наразі веде "розслідування" інциденту, а пожежу вже ліквідовано. За даними місцевої станції KSNV News 3 Las Vegas, перше повідомлення про загоряння транспортного засобу надійшло о 8:41 ранку за місцевим часом, після чого на місце події прибули поліція та пожежники.

Нагадаємо 

Команда обраного президента США Дональда Трампа запропонувала скасувати правило Національного управління безпеки дорожнього руху (NHTSA), яке зобов’язує автовиробників звітувати про аварії з участю автомобілів, оснащених системами автоматизованого водіння.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НПНовини Світу
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