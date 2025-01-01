Tesla Cybertruck спалахнув біля готелю Трампа в Лас-Вегасі: що відомо

У Лас-Вегасі біля готелю "Trump International Beach Resort" сталася пожежа вантажівки Tesla Cybertruck. Причини загоряння поки невідомі, поліція Лас-Вегаса проводить розслідування. Пише УНН з посиланням на The Verge.

У середу вранці біля готелю "Trump International Beach Resort" у Лас-Вегасі, штат Невада, сталася пожежа вантажівки Tesla Cybertruck. На опублікованому в мережі X відео видно, як автомобіль охоплений полум’ям поблизу вестибюля готелю, а автор запису зазначає, що вантажівка "вибухнула".

"Перед готелем Трампа в Лас-Вегасі вибухнув кібер-трак. Це наш багаж біля дверей, і сам там ми були, коли це сталося", - написала очевидиця в мережі Х.

Причина пожежі поки залишається невідомою, так само як і інформація про можливих постраждалих. Поліція Лас-Вегаса заявила, що наразі веде "розслідування" інциденту, а пожежу вже ліквідовано. За даними місцевої станції KSNV News 3 Las Vegas, перше повідомлення про загоряння транспортного засобу надійшло о 8:41 ранку за місцевим часом, після чого на місце події прибули поліція та пожежники.

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