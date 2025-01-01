Tesla Cybertruck вспыхнул возле отеля Трампа в Лас-Вегасе: что известно

В Лас-Вегасе возле отеля "Trump International Beach Resort" произошел пожар грузовика Tesla Cybertruck. Причины возгорания пока неизвестны, полиция Лас-Вегаса проводит расследование. Пишет УНН со ссылкой на The Verge.

В среду утром возле отеля "Trump International Beach Resort" в Лас-Вегасе, штат Невада, произошел пожар грузовика Tesla Cybertruck. На опубликованном в сети X видео видно, как автомобиль охвачен пламенем вблизи вестибюля отеля, а автор записи отмечает, что грузовик "взорвался".

"Перед отелем Трампа в Лас-Вегасе взорвался кибер-трак. Это наш багаж у дверей, и именно там мы были, когда это произошло", - написала очевидица в сети Х.

Причина пожара пока остается неизвестной, равно как и информация о возможных пострадавших. Полиция Лас-Вегаса заявила, что сейчас ведет "расследование" инцидента, а пожар уже ликвидирован. По данным местной станции KSNV News 3 Las Vegas, первое сообщение о возгорании транспортного средства поступило в 8:41 утра по местному времени, после чего на место происшествия прибыли полиция и пожарные.

Напомним

Команда избранного президента США Дональда Трампа предложила отменить правило Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA), которое обязывает автопроизводителей отчитываться об авариях с участием автомобилей, оснащенных системами автоматизированного вождения.