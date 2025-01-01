Tesla Cybertruck вспыхнул возле отеля Трампа в Лас-Вегасе: что известно
Киев • УНН
Грузовик Tesla Cybertruck загорелся возле отеля "Trump International Beach Resort" в Лас-Вегасе. Полиция расследует причины инцидента, о пострадавших информации нет.
В Лас-Вегасе возле отеля "Trump International Beach Resort" произошел пожар грузовика Tesla Cybertruck. Причины возгорания пока неизвестны, полиция Лас-Вегаса проводит расследование. Пишет УНН со ссылкой на The Verge.
В среду утром возле отеля "Trump International Beach Resort" в Лас-Вегасе, штат Невада, произошел пожар грузовика Tesla Cybertruck. На опубликованном в сети X видео видно, как автомобиль охвачен пламенем вблизи вестибюля отеля, а автор записи отмечает, что грузовик "взорвался".
"Перед отелем Трампа в Лас-Вегасе взорвался кибер-трак. Это наш багаж у дверей, и именно там мы были, когда это произошло", - написала очевидица в сети Х.
Причина пожара пока остается неизвестной, равно как и информация о возможных пострадавших. Полиция Лас-Вегаса заявила, что сейчас ведет "расследование" инцидента, а пожар уже ликвидирован. По данным местной станции KSNV News 3 Las Vegas, первое сообщение о возгорании транспортного средства поступило в 8:41 утра по местному времени, после чего на место происшествия прибыли полиция и пожарные.
Напомним
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