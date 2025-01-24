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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Starlink анонсировал тестирование прямой спутниковой связи со смартфонами

Starlink анонсировал тестирование прямой спутниковой связи со смартфонами

Киев  •  УНН

 • 7935 просмотра

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Илон Маск объявил о начале бета-тестирования прямого подключения Starlink к смартфонам 27 января 2025 года. Новая технология позволит получать спутниковый интернет непосредственно на мобильные телефоны.

Илон Маск объявил, что в конце января состоится тест прямого спутникового соединения Starlink со смартфоном. Через 3 дня стартует бета-тестирование, отметил американский бизнесмен, владелец компаний SpaceX, Tesla и Х (Twitter).

Передает УНН со ссылкой на страницу Илона Маска в соцсети.

Детали

Илон Маск поделился сообщением, в котором отметил о тестировании прямого подключения связи Starlink на смартфон, который состоится уже 27 января 2025 года.

«Через 3 дня стартует бета-тестирование прямой интернет-связи Starlink со спутника на мобильный телефон»

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 начнет тесты новой возможности 

Напомним,

Samsung представил новую серию смартфонов Galaxy S25 с интегрированным искусственным интеллектом Gemini от Google и чипами Qualcomm. Компания сохранила цены на уровне $799-1299 и планирует выпустить более тонкую версию Edge в первой половине 2025 года.

В США временно запретили полеты ракет Starship после аварии и взрыва во время испытательного запуска. Инцидент привел к нарушению воздушного движения и возможным повреждениям на Карибских островах.

SpaceX осуществила первый в 2024 году запуск 24 спутников Starlink с мыса Канаверал. Первая ступень Falcon 9 успешно приземлилась на беспилотный корабль, совершив свой 17-й полет.

Взрыв Tesla Cybertruck возле отеля Trump International: подозреваемый мог использовать ChatGPT для планирования взрыва08.01.25, 10:37 • 20870 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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