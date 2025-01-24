Starlink анонсировал тестирование прямой спутниковой связи со смартфонами
Киев • УНН
Илон Маск объявил о начале бета-тестирования прямого подключения Starlink к смартфонам 27 января 2025 года. Новая технология позволит получать спутниковый интернет непосредственно на мобильные телефоны.
Илон Маск объявил, что в конце января состоится тест прямого спутникового соединения Starlink со смартфоном. Через 3 дня стартует бета-тестирование, отметил американский бизнесмен, владелец компаний SpaceX, Tesla и Х (Twitter).
Передает УНН со ссылкой на страницу Илона Маска в соцсети.
Детали
Илон Маск поделился сообщением, в котором отметил о тестировании прямого подключения связи Starlink на смартфон, который состоится уже 27 января 2025 года.
«Через 3 дня стартует бета-тестирование прямой интернет-связи Starlink со спутника на мобильный телефон»
начнет тесты новой возможности
Напомним,
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