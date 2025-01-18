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SpaceX призупиняє польоти Starship після невдалого запуску та вибуху

SpaceX призупиняє польоти Starship після невдалого запуску та вибуху

Київ • УНН

 • 29425 перегляди

У США тимчасово заборонили польоти ракет Starship після аварії та вибуху під час випробувального запуску. Інцидент призвів до порушення повітряного руху та можливих пошкоджень на Карибських островах.

У Сполучених Штатах тимчасово припинено польоти ракет Starship компанії SpaceX. Про це повідомляє BBC, передає УНН.

Деталі

Це рішення ухвалено після невдалого випробувального запуску, що завершився вибухом ракети через кілька хвилин після старту.

Інцидент спричинив значні незручності в повітряному просторі. Десятки літаків були змушені змінити маршрути, щоб уникнути зони можливого падіння уламків, які опинилися над Карибським морем.

За попередніми даними, причиною аварії стало загоряння в одній із секцій ракети. SpaceX наразі проводить внутрішнє розслідування, щоб з’ясувати точні обставини події.

Федеральне управління цивільної авіації США також перевіряє інформацію про можливі пошкодження на території британських островів Теркс і Кайкос, що знаходяться неподалік від місця події.

Згідно з інформацією, подальші польоти Starship відновляться лише після усунення ризиків та підтвердження безпеки програми.

Starship від SpaceX Маска вибухнув у космосі: авіарейси змінили маршрути через уламки17.01.25, 08:36 • 34007 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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