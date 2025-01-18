SpaceX призупиняє польоти Starship після невдалого запуску та вибуху
Київ • УНН
У США тимчасово заборонили польоти ракет Starship після аварії та вибуху під час випробувального запуску. Інцидент призвів до порушення повітряного руху та можливих пошкоджень на Карибських островах.
У Сполучених Штатах тимчасово припинено польоти ракет Starship компанії SpaceX. Про це повідомляє BBC, передає УНН.
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Це рішення ухвалено після невдалого випробувального запуску, що завершився вибухом ракети через кілька хвилин після старту.
Інцидент спричинив значні незручності в повітряному просторі. Десятки літаків були змушені змінити маршрути, щоб уникнути зони можливого падіння уламків, які опинилися над Карибським морем.
За попередніми даними, причиною аварії стало загоряння в одній із секцій ракети. SpaceX наразі проводить внутрішнє розслідування, щоб з’ясувати точні обставини події.
Федеральне управління цивільної авіації США також перевіряє інформацію про можливі пошкодження на території британських островів Теркс і Кайкос, що знаходяться неподалік від місця події.
Згідно з інформацією, подальші польоти Starship відновляться лише після усунення ризиків та підтвердження безпеки програми.
Starship від SpaceX Маска вибухнув у космосі: авіарейси змінили маршрути через уламки17.01.25, 08:36 • 34007 переглядiв