SpaceX приостанавливает полеты Starship после неудачного запуска и взрыва
Киев • УНН
В США временно запретили полеты ракет Starship после аварии и взрыва во время испытательного запуска. Инцидент привел к нарушению воздушного движения и возможным повреждениям на Карибских островах.
В Соединенных Штатах временно прекращены полеты ракет Starship компании SpaceX. Об этом сообщает BBC, передает УНН.
Детали
Это решение принято после неудачного испытательного запуска, завершившегося взрывом ракеты через несколько минут после старта.
Инцидент вызвал значительные неудобства в воздушном пространстве. Десятки самолетов были вынуждены изменить маршруты, чтобы избежать зоны возможного падения обломков, которые оказались над Карибским морем.
По предварительным данным, причиной аварии стало возгорание в одной из секций ракеты. SpaceX сейчас проводит внутреннее расследование, чтобы выяснить точные обстоятельства происшествия.
Федеральное управление гражданской авиации США также проверяет информацию о возможных повреждениях на территории британских островов Теркс и Кайкос, находящихся неподалеку от места происшествия.
Согласно информации, дальнейшие полеты Starship возобновятся только после устранения рисков и подтверждения безопасности программы.
Starship от SpaceX Маска взорвался в космосе: авиарейсы изменили маршруты из-за обломков17.01.25, 08:36 • 29011 просмотров