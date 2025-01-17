Starship от SpaceX Маска взорвался в космосе: авиарейсы изменили маршруты из-за обломков

Ракета SpaceX Starship разрушилась в космосе через несколько минут после запуска с Техаса в четверг, заставив рейсы авиакомпаний над Мексиканским заливом изменить курс, чтобы избежать обломков, и замедлив флагманскую ракетную программу Илона Маска, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Центр управления полетами SpaceX потерял связь с недавно модернизированным кораблем Starship, который перевозил свой первый тестовый полезный груз в виде имитаторов спутников, но без экипажа, через восемь минут после старта с площадки в Южном Техасе в 17:38 (22:38 по Гринвичу).

Видео, снятое Reuters, показывает оранжевые шары света, пролетающие по небу над столицей Гаити Порт-о-Пренс, оставляя за собой следы дыма.

"Мы потеряли всю связь с кораблем - это, по сути, говорит нам о том, что у нас была аномалия с верхней ступенью", - сказал менеджер по коммуникациям SpaceX Дэн Хуот, подтвердив через несколько минут, что корабль был потерян.

В последний раз верхняя ступень Starship вышла из строя в марте прошлого года, когда она входила в атмосферу Земли над Индийским океаном, но редко когда неудача SpaceX вызывала масштабные сбои в воздушном движении.

Десятки коммерческих рейсов были перенаправлены в другие аэропорты или изменили курс, чтобы избежать потенциального мусора, согласно сайту отслеживания полетов FlightRadar24. Вылеты из аэропортов Майами и Форт-Лодердейл во Флориде также были задержаны примерно на 45 минут, добавляется на нем.

Федеральное управление гражданской авиации, регулирующее деятельность частных запусков, заявило, что ненадолго замедлило и перенаправило самолеты вокруг района падения космического мусора, но с тех пор нормальная работа возобновилась.

Генеральный директор SpaceX Маск опубликовал на X видео, демонстрирующее поле мусора, и сказал: "Успех неопределен, но развлечение гарантировано!"

Маск сказал, что предварительная оценка отказа показала, что внутренняя утечка жидкого кислородного топлива создала давление и вызвала разрушение ракеты.

FAA, вероятно, начнет расследование инцидента, которое приостановит полеты Starship - как агентство уже делало в прошлом - и выяснит, упал ли какой-либо из обломков от взрыва ракеты в середине полета на жилые районы или за пределы заранее определенной опасной зоны для Starship.

Инцидент угрожает сорвать цель Маска запустить как минимум 12 испытаний Starship в этом году, в зависимости от того, насколько быстро SpaceX сможет внедрить исправления и начнет ли FAA расследование инцидента.

"Пока ничто не указывает на то, что следующий запуск следует отложить на следующий месяц", - сказал Маск.

Миллиардер, назначенный на новую должность по сокращению расходов правительства новым президентом Дональдом Трампом, неоднократно критиковал FAA за переоценку и принятие политически мотивированных решений.

Миссия в четверг стала седьмым испытанием Starship от SpaceX с 2023 года в рамках многомиллиардных усилий Маска по созданию ракеты, способной доставлять людей и грузы на Марс, а также выводить большие партии спутников на земную орбиту.

Неудача произошла на следующий день после того, как Blue Origin, основанная миллиардером Джеффом Безосом, успешно запустила свою гигантскую ракету New Glenn на орбиту впервые.