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Starship від SpaceX Маска вибухнув у космосі: авіарейси змінили маршрути через уламки

Starship від SpaceX Маска вибухнув у космосі: авіарейси змінили маршрути через уламки

Київ • УНН

 • 34007 перегляди

Ракета SpaceX Starship зазнала аварії через 8 хвилин після запуску в Техасі, втративши зв'язок із центром керування. Інцидент призвів до перенаправлення десятків комерційних авіарейсів та затримок в аеропортах Флориди.

Ракета SpaceX Starship розвалилася в космосі за кілька хвилин після запуску з Техасу в четвер, змусивши рейси авіакомпаній над Мексиканською затокою змінити курс, щоб уникнути уламків, і загальмувавши флагманську ракетну програму Ілона Маска, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Центр управління польотами SpaceX втратив зв'язок із нещодавно модернізованим кораблем Starship, який перевозив свій перший тестовий корисний вантаж у вигляді імітаторів супутників, але без екіпажу, через вісім хвилин після старту з майданчика у Південному Техасі о 17:38 (22:38 за Грінвічем).

Відео, зняте Reuters, показує помаранчеві кулі світла, що пролітають небом над столицею Гаїті Порт-о-Пренс, залишаючи за собою сліди диму.

"Ми втратили весь зв'язок з кораблем - це, по суті, говорить нам про те, що у нас була аномалія з верхнім щаблем", - сказав менеджер з комунікацій SpaceX Ден Гуот, підтвердивши через кілька хвилин, що корабель був втрачений.

Востаннє верхній щабель Starship вийшов з ладу в березні минулого року, коли він входив в атмосферу Землі над Індійським океаном, але рідко коли невдача SpaceX викликала масштабні збої в повітряному русі.

Десятки комерційних рейсів були перенаправлені в інші аеропорти або змінили курс, щоб уникнути потенційного сміття, згідно з сайтом відстеження польотів FlightRadar24. Вильоти з аеропортів Маямі та Форт-Лодердейла у Флориді також були затримані приблизно на 45 хвилин, додається на ньому.

Федеральне управління цивільної авіації, яке регулює діяльність приватних запусків, заявило, що ненадовго сповільнило та перенаправило літаки навколо району падіння космічного сміття, але з того часу нормальна робота відновилася.

Генеральний директор SpaceX Маск опублікував на X відео, що демонструє поле сміття, і сказав: "Успіх невизначений, але розвага гарантована!"

Маск сказав, що попередня оцінка відмови показала, що внутрішній витік рідкого кисневого палива створив тиск і спричинив руйнування ракети.

FAA, швидше за все, почне розслідування інциденту, який призупинить польоти Starship - як агентство вже робило в минулому - і з'ясує, чи впав якийсь із уламків від вибуху ракети в середині польоту на населені райони або за межі заздалегідь визначеної небезпечної зони для Starship.

Інцидент загрожує зірвати мету Маска запустити щонайменше 12 випробувань Starship цього року, залежно від того, наскільки швидко SpaceX зможе впровадити виправлення та чи почне FAA розслідування інциденту.

"Поки що ніщо не вказує на те, що наступний запуск слід відкласти на наступний місяць", - сказав Маск.

Мільярдер, призначений на нову посаду зі скорочення видатків уряду новим президентом Дональдом Трампом, неодноразово критикував FAA за переоцінку та ухвалення політично вмотивованих рішень.

Місія в четвер стала сьомим випробуванням Starship від SpaceX з 2023 року в межах багатомільярдних зусиль Маска зі створення ракети, здатної доставляти людей та вантажі на Марс, а також виводити великі партії супутників на орбіту Землі.

Невдача відбулася наступного дня після того, як Blue Origin, засновника Amazon мільярдера Джеффа Безоса, успішно запустила свою гігантську ракету New Glenn на орбіту вперше.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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