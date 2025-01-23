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Samsung презентувала Galaxy S25: штучний інтелект і конкуренція з Apple

Samsung презентувала Galaxy S25: штучний інтелект і конкуренція з Apple

Київ • УНН

 • 25921 перегляди

Samsung презентував нову серію смартфонів Galaxy S25 з інтегрованим штучним інтелектом Gemini від Google та чіпами Qualcomm. Компанія зберегла ціни на рівні $799-1299 та планує випустити тоншу версію Edge у першій половині 2025 року.

Компанія Samsung Electronics презентувала нову серію смартфонів Galaxy S25, які працюють на базі мікросхем Qualcomm і моделі штучного інтелекту Google, аби  посилити свої позиції на ринку та конкурувати з Apple і китайськими виробниками смартфонів.

Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі 

Також Samsung презентувала тоншу версію флагманських моделей смартфонів, прагнучи запустити Galaxy S25 Edge у першій половині 2025 року, випередивши очікуваний випуск найтоншого iPhone від Apple.

Як повідомляє ЗМІ, компанія Samsung випустила смартфон на базі штучного інтелекту швидше за Apple, втім в минулому році не змогла повернути першість на глобальному ринку смартфонів, через американських конкурентів на преміум-ринку та китайськими фірмами нижчого цінового сегмента.

Ми на крок випереджаємо індустрію, пропонуючи функції штучного інтелекту. Я вважаю, що ми рухаємося в правильному напрямку

- сказав виконавчий віце-президент, який очолює команду Samsung Language AI Парк Чжі-Сун.

Ціни на смартфони серії Galaxy S25 Samsung залишила незмінними - від $799 до $1 299.

Новий смартфон Galaxy S25 від Samsung використовує модель штучного інтелекту Gemini, розроблену компанією Alphabet (Google), як механізм ШІ за замовчуванням. Крім цього, пристрій оснащено вдосконаленим голосовим асистентом Samsung Bixby, який доповнює функції Google AI.

За словами Парка Чжі-Суна, обидва інструменти доповнюють один одного, і Bixby відіграє ключову роль у Samsung, чия продукція охоплює як мобільні телефони, так і телевізори та побутову техніку.

Томас Хассон, аналітик Forrester, висловив сумніви щодо здатності Samsung ефективно диференціювати голосового асистента Bixby на ринку.

Я не думаю, що на сьогоднішній день існує справді вбивча програма, яка, як ви знаєте, могла б переконати їх (споживачів): "Гаразд, я куплю ось це, тому що це смартфон зі штучним інтелектом"

- сказав він.

Однак Томас Хассон, аналітик Forrester, додав, що функції штучного інтелекту можуть позитивно вплинути на імідж бренду Samsung.

Нагадаємо 

Раніше УНН писав, що Samsung представить чотири нові моделі смартфонів серії Galaxy S25 з покращеними характеристиками та ШІ-функціями. Флагманська модель Ultra отримає титанову раму та камеру на 200 МП.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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