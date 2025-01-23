Samsung презентовала Galaxy S25: искусственный интеллект и конкуренция с Apple
Киев • УНН
Samsung представил новую серию смартфонов Galaxy S25 с интегрированным искусственным интеллектом Gemini от Google и чипами Qualcomm. Компания сохранила цены на уровне $799-1299 и планирует выпустить более тонкую версию Edge в первой половине 2025 года.
Компания Samsung Electronics представила новую серию смартфонов Galaxy S25, которые работают на базе микросхем Qualcomm и модели искусственного интеллекта Google, чтобы усилить свои позиции на рынке и конкурировать с Apple и китайскими производителями смартфонов.
Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Также Samsung представила более тонкую версию флагманских моделей смартфонов, стремясь запустить Galaxy S25 Edge в первой половине 2025 года, опередив ожидаемый выпуск самого тонкого iPhone от Apple.
Как сообщает СМИ, компания Samsung выпустила смартфон на базе искусственного интеллекта быстрее Apple, впрочем в прошлом году не смогла вернуть первенство на глобальном рынке смартфонов, из-за американских конкурентов на премиум-рынке и китайскими фирмами низшего ценового сегмента.
Мы на шаг опережаем индустрию, предлагая функции искусственного интеллекта. Я считаю, что мы движемся в правильном направлении
Цены на смартфоны серии Galaxy S25 Samsung оставила неизменными - от $799 до $1 299.
Новый смартфон Galaxy S25 от Samsung использует модель искусственного интеллекта Gemini, разработанную компанией Alphabet (Google), в качестве механизма ИИ по умолчанию. Кроме этого, устройство оснащено усовершенствованным голосовым ассистентом Samsung Bixby, который дополняет функции Google AI.
По словам Парка Чжи-Суна, оба инструмента дополняют друг друга, и Bixby играет ключевую роль в Samsung, чья продукция охватывает как мобильные телефоны, так и телевизоры и бытовую технику.
Томас Хассон, аналитик Forrester, выразил сомнения относительно способности Samsung эффективно дифференцировать голосового ассистента Bixby на рынке.
Я не думаю, что на сегодняшний день существует действительно убийственное приложение, которое, как вы знаете, могло бы убедить их (потребителей): «Ладно, я куплю вот это, потому что это смартфон с искусственным интеллектом»
Однако Томас Хассон, аналитик Forrester, добавил, что функции искусственного интеллекта могут положительно повлиять на имидж бренда Samsung.
Напомним
Ранее УНН писал, что Samsung представит четыре новые модели смартфонов серии Galaxy S25 с улучшенными характеристиками и ИИ-функциями. Флагманская модель Ultra получит титановую раму и камеру на 200 МП.