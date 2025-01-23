Samsung презентовала Galaxy S25: искусственный интеллект и конкуренция с Apple

Компания Samsung Electronics представила новую серию смартфонов Galaxy S25, которые работают на базе микросхем Qualcomm и модели искусственного интеллекта Google, чтобы усилить свои позиции на рынке и конкурировать с Apple и китайскими производителями смартфонов.

Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Также Samsung представила более тонкую версию флагманских моделей смартфонов, стремясь запустить Galaxy S25 Edge в первой половине 2025 года, опередив ожидаемый выпуск самого тонкого iPhone от Apple.

Как сообщает СМИ, компания Samsung выпустила смартфон на базе искусственного интеллекта быстрее Apple, впрочем в прошлом году не смогла вернуть первенство на глобальном рынке смартфонов, из-за американских конкурентов на премиум-рынке и китайскими фирмами низшего ценового сегмента.

Мы на шаг опережаем индустрию, предлагая функции искусственного интеллекта. Я считаю, что мы движемся в правильном направлении

Цены на смартфоны серии Galaxy S25 Samsung оставила неизменными - от $799 до $1 299.

Новый смартфон Galaxy S25 от Samsung использует модель искусственного интеллекта Gemini, разработанную компанией Alphabet (Google), в качестве механизма ИИ по умолчанию. Кроме этого, устройство оснащено усовершенствованным голосовым ассистентом Samsung Bixby, который дополняет функции Google AI.

По словам Парка Чжи-Суна, оба инструмента дополняют друг друга, и Bixby играет ключевую роль в Samsung, чья продукция охватывает как мобильные телефоны, так и телевизоры и бытовую технику.

Томас Хассон, аналитик Forrester, выразил сомнения относительно способности Samsung эффективно дифференцировать голосового ассистента Bixby на рынке.

Я не думаю, что на сегодняшний день существует действительно убийственное приложение, которое, как вы знаете, могло бы убедить их (потребителей): «Ладно, я куплю вот это, потому что это смартфон с искусственным интеллектом»