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Складе конкуренцію Iphone 16: Samsung сьогодні представить Galaxy S25

Складе конкуренцію Iphone 16: Samsung сьогодні представить Galaxy S25

Київ • УНН

 • 36463 перегляди

Samsung представить чотири нові моделі смартфонів серії Galaxy S25 з покращеними характеристиками та ШІ-функціями. Флагманська модель Ultra отримає титанову раму та камеру на 200 МП.

Компанія Samsung, сьогодні, 22 січня, планує представити нову лінійку смартфонів Galaxy S, що складе конкуренцію Iphone 16. Планується представити Samsung Galaxy S25 та різні версії цього смартфону. Про це йдеться на сайті компанії, передає УНН.

Деталі

Як вказується на офіційному сайті Samsung, презентація нових телефонів відбудеться у середу, 22 січня, на офіційному Youtube-каналі компанії. Презентація пройде під слоганом "Наступна еволюція Galaxy AI".

З чуток відомо, що планується представити одразу 4 моделі - Galaxy S25, S25+, S25 Ultra і S25 Slim.

Ресурс Android Headlines повідомляє, що Galaxy S25 отримав 6,2-дюймовий AMOLED-екран Full HD+, 120 Гц, Головним поліпшенням щодо Galaxy S24 стане процесор Snapdragon 8 Elite з 12 ГБ оперативної пам'яті мінімум. Телефон матиме три камери на 50, 12 і 10 Мп, а акумулятор матиме місткість 4000 мАг.

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Galaxy S25+ матиме 6,7-дюймовий екран WQHD+, матиме вбудовану пам’ять на 256 ГБ та оперативну 12 ГБ, батарея місткістю 4900 мАг.

Galaxy S25 Ultra єдиним із серії отримає титанову раму – у двох молодших моделей рама буде зроблена з алюмінію. Смартфон вийде з 6,9-дюймовим дисплеєм, 12 Гб оперативної пам’яті і 1 Тб вбудованої. Оснащений телефон камерою з сенсорами на 200, 50, 50 і 10 мегапікселів.

Смартфони отримають низку ШІ-функцій, зокрема Now Brief, яка надаватиме зведення корисної інформації.

Нагадаємо

У вересні Apple презентувала новий iPhone 16 з алюмінієвим корпусом, чіпом A18 та новою кнопкою Capture Button. Модель доступна у двох розмірах, має покращений захист екрану та камеру на 48 Мп.

Павло Башинський

Павло Башинський

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