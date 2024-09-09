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Буде швидшим, а ще матиме нову кнопку і новий колір: Apple презентувала новий iPhone 16

Київ • УНН

 • 18969 перегляди

Apple презентувала новий iPhone 16 з алюмінієвим корпусом, чіпом A18 та новою кнопкою Capture Button. Модель доступна у двох розмірах, має покращений захист екрану та камеру на 48 Мп.

Компанія Apple презентувала сьогодні новий iPhone 16. Він виготовлений з алюмінію і має два розміри, передає УНН.

iPhone 16 зроблений з алюмінію і має два розміри: 6,1 дюйма та 6,7 дюйма.

Встановлений чіп А18 став у два рази швидше за попереднє покоління телефонів.

iPhone 16 на 30% швидший. З'явився новий колір – ультрамарин.

Скло стало більш захищеним — вдвічі товщі за будь-яку іншу модель.

З'явилася нова кнопка Capture Button збоку, вона допоможе керувати програмами і працює як затвор фотоапарата.

Модель матиме п'ять кольорів.

Голосовий помічник Siri під час оновлення не розмовлятиме російською мовою, повідомляє Shot.

Основний модуль камери на 48 Мп, діафрагма f/1,6.

Вартість iPhone 16 від $799, iPhone 16 Plus від $899.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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