Буде швидшим, а ще матиме нову кнопку і новий колір: Apple презентувала новий iPhone 16
Київ • УНН
Apple презентувала новий iPhone 16 з алюмінієвим корпусом, чіпом A18 та новою кнопкою Capture Button. Модель доступна у двох розмірах, має покращений захист екрану та камеру на 48 Мп.
Компанія Apple презентувала сьогодні новий iPhone 16. Він виготовлений з алюмінію і має два розміри, передає УНН.
iPhone 16 зроблений з алюмінію і має два розміри: 6,1 дюйма та 6,7 дюйма.
Встановлений чіп А18 став у два рази швидше за попереднє покоління телефонів.
iPhone 16 на 30% швидший. З'явився новий колір – ультрамарин.
Скло стало більш захищеним — вдвічі товщі за будь-яку іншу модель.
З'явилася нова кнопка Capture Button збоку, вона допоможе керувати програмами і працює як затвор фотоапарата.
Модель матиме п'ять кольорів.
Голосовий помічник Siri під час оновлення не розмовлятиме російською мовою, повідомляє Shot.
Основний модуль камери на 48 Мп, діафрагма f/1,6.
Вартість iPhone 16 від $799, iPhone 16 Plus від $899.