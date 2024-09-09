Будет быстрее, стекло защищеннее, а Siri не будет разговаривать на русском: Apple презентовала новый iPhone 16
Киев • УНН
Apple представила новый iPhone 16 с алюминиевым корпусом, чипом A18 и новой кнопкой Capture Button. Модель доступна в двух размерах, имеет улучшенную защиту экрана и камеру на 48 Мп.
Компания Apple презентовала сегодня новый iPhone 16. Он изготовлен из алюминия и имеет два размера, передает УНН.
iPhone 16 сделан из алюминия и имеет два размера: 6,1 дюйма и 6,7 дюйма.
Установленный чип А18 стал в два раза быстрее предыдущего поколения телефонов.
iPhone 16 на 30% быстрее. Появился новый цвет - ультрамарин.
Стекло стало более защищенным - вдвое толще любой другой модели.
Появилась новая кнопка Capture Button сбоку, она поможет управлять приложениями и работает как затвор фотоаппарата.
Модель будет иметь пять цветов.
Голосовой помощник Siri во время обновления не будет разговаривать на русском языке.
Основной модуль камеры на 48 Мп, диафрагма f/1,6.
Стоимость iPhone 16 от $799, iPhone 16 Plus от $899.