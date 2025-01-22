Составит конкуренцию Iphone 16: Samsung сегодня представит Galaxy S25
Киев • УНН
Samsung представит четыре новые модели смартфонов серии Galaxy S25 с улучшенными характеристиками и ИИ-функциями. Флагманская модель Ultra получит титановую раму и камеру на 200 МП.
Компания Samsung, сегодня, 22 января, планирует представить новую линейку смартфонов Galaxy S, что составит конкуренцию Iphone 16. Планируется представить Samsung Galaxy S25 и различные версии этого смартфона. Об этом говорится на сайте компании, передает УНН.
Детали
Как указывается на официальном сайте Samsung, презентация новых телефонов состоится в среду, 22 января, на официальном Youtube-канале компании. Презентация пройдет под слоганом "Следующая эволюция Galaxy AI".
По слухам известно, что планируется представить сразу 4 модели - Galaxy S25, S25+, S25 Ultra и S25 Slim.
Ресурс Android Headlines сообщает, что Galaxy S25 получил 6,2-дюймовый AMOLED-экран Full HD+, 120 Гц, Главным улучшением относительно Galaxy S24 станет процессор Snapdragon 8 Elite с 12 ГБ оперативной памяти минимум. Телефон будет иметь три камеры на 50, 12 и 10 Мп, а аккумулятор будет иметь емкость 4000 мАч.
Galaxy S25+ будет иметь 6,7-дюймовый экран WQHD+, будет иметь встроенную память на 256 ГБ и оперативную 12 ГБ, батарея емкостью 4900 мАч.
Galaxy S25 Ultra единственным из серии получит титановую раму - у двух младших моделей рама будет сделана из алюминия. Смартфон выйдет с 6,9-дюймовым дисплеем, 12 Гб оперативной памяти и 1 Тб встроенной. Оснащен телефон камерой с сенсорами на 200, 50, 50 и 10 мегапикселей.
Смартфоны получат ряд ИИ-функций, в частности Now Brief, которая будет предоставлять сводку полезной информации.
Напомним
В сентябре Apple представила новый iPhone 16 с алюминиевым корпусом, чипом A18 и новой кнопкой Capture Button. Модель доступна в двух размерах, имеет улучшенную защиту экрана и камеру на 48 Мп.