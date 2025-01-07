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SpaceX запустила Falcon 9 з 24 супутниками Starlink на орбіту

SpaceX запустила Falcon 9 з 24 супутниками Starlink на орбіту

Київ • УНН

 • 27875 перегляди

SpaceX здійснила перший у 2024 році запуск 24 супутників Starlink з мису Канаверал. Перший ступінь Falcon 9 успішно приземлився на безпілотний корабель, здійснивши свій 17-й політ.

Компанія SpaceX запустила першу в цьому році партію інтернет-супутників Starlink з космічного узбережжя Флориди. Про це повідомляє Space, пише УНН.

Деталі 

Ракета Falcon 9 з 24 космічними апаратами Starlink компанії запустили зі станції Космічних сил на мисі Канаверал 6 січня о 15:43 за східним часом.

Через вісім хвилин після старту перший ступінь Falcon 9 успішно повернувся на Землю і приземлився на безпілотний корабель "Just Read the Instructions", що знаходиться в Атлантичному океані.

Це вже 17-й запуск і посадка для цієї ракети-носія. З них 10 польотів були місіями Starlink, а один — місією з екіпажем астронавтів на Міжнародну космічну станцію (місія Crew-5 для NASA).

Очікується, що розгінний блок Falcon 9 продовжить розгортання 24 супутників Starlink на низькій навколоземній орбіті, де вони будуть розміщені приблизно через 65 хвилин після старту.

Довідково 

Starlink є найбільшим супутниковим угрупованням, яке коли-небудь було розгорнуто - і воно постійно зростає.

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За словами астрофізика Джонатана Макдауелла, фахівця з відстеження супутників і астрофізика, наразі налічується понад 6 850 активних космічних апаратів Starlink.

Нагадаємо 

Раніше УНН вже писав, що SpaceX здійснила запуск 20 супутників Starlink з бази Ванденберг, з яких 13 мають функцію Direct to Cell. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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