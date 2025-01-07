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SpaceX запустила Falcon 9 с 24 спутниками Starlink на орбиту

SpaceX запустила Falcon 9 с 24 спутниками Starlink на орбиту

Киев  •  УНН

 • 1990 просмотра

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SpaceX осуществила первый в 2024 году запуск 24 спутников Starlink с мыса Канаверал. Первая ступень Falcon 9 успешно приземлилась на беспилотный корабль, совершив свой 17-й полет.

Компания SpaceX запустила первую в этом году партию интернет-спутников Starlink с космического побережья Флориды. Об этом сообщает Space, пишет УНН.

Детали 

Ракета Falcon 9 с 24 космическими аппаратами Starlink компании запустили со станции Космических сил на мысе Канаверал 6 января в 15:43 по восточному времени.

Через восемь минут после старта первая ступень Falcon 9 успешно вернулась на Землю и приземлилась на беспилотный корабль «Just Read the Instructions», находящийся в Атлантическом океане.

Это уже 17-й запуск и посадка для этой ракеты-носителя. Из них 10 полетов были миссиями Starlink, а один - миссией с экипажем астронавтов на Международную космическую станцию (миссия Crew-5 для NASA).

Ожидается, что разгонный блок Falcon 9 продолжит развертывание 24 спутников Starlink на низкой околоземной орбите, где они будут размещены примерно через 65 минут после старта.

Справочно 

Starlink является крупнейшей спутниковой группировкой, которая когда-либо была развернута - и она постоянно растет.

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По словам астрофизика Джонатана Макдауэлла, специалиста по отслеживанию спутников и астрофизика, в настоящее время насчитывается более 6 850 активных космических аппаратов Starlink.

Напомним 

Ранее УНН уже писал, что SpaceX осуществила запуск 20 спутников Starlink с базы Ванденберг, из которых 13 имеют функцию Direct to Cell. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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