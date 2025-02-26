Польша вскоре предоставит Украине еще 5 тысяч Starlink

Польша в ближайшее время увеличит количество систем Starlink, чтобы обеспечить украинских военных стабильной связью на поле боя. Такой шаг должен значительно укрепить обороноспособность Украины. Об этом заявил вице-премьер-министр и министр цифровых вопросов Польши Кшиштоф Гавковский, преедает TVN24, пишет УНН.

Детали

Комментируя информацию в прессе о том, что владелец сети Starlink от компании SpaceX Илон Маск якобы может отключить Украину от такого спутникового интернета. Гавковский отметил, что официальная Варшава "сегодня поддерживает интернет в Украине", и платит абонентскую плату за такие терминалы Starlink.

Польша это утверждает, Польша приобрела Starlinks и передала их Украине. Польша создает безопасность, поскольку платит абонентскую плату. Я не могу представить, чтобы какая-то американская корпорация разорвала такие контракты, - сказал Гавковский.

Также он рассказал, что в субботу общался с вице-премьер-министром Украины, министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым.

Гавковский сообщил, что польская Минцифра решила передать Украине дополнительные Starlinks.

Мы заказываем еще пять тысяч Starlink, они уже частично оплачены и будут отправлены в Украину в ближайшие недели и месяцы, - заверил польский вице-премьер.

Он напомнил, что в Украине уже работает 25 тысяч Starlink. И добавил, что Польша является "крупнейшим донором безопасности Украины в Европе".

Комплекты Starlink являются мобильными маршрутизаторами, которые обеспечивают доступ к спутниковому интернету. Около 85% из 20 тысяч терминалов, работающих в Украине, полностью или частично финансируются из внешних источников, включая правительства США, Великобритании и Польши.

Напомним

Недавно появилась информация в прессе, что США угрожают прекратить доступ Украины к Starlink из-за отказа предоставить доступ к стратегическим ресурсам. Зеленский ранее отклонил предложение США о передаче минеральных ресурсов на $500 млрд в качестве компенсации за военную помощь.

В свою очередь министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковски отреагировал на угрозы США прекратить доступ Украины к Starlink из-за отказа предоставить доступ к стратегическим ресурсам, отметив, что Польша заключала коммерческое соглашение на абонплату за спутниковый Интернет для Украины, выразив тем самым сомнение в отмене соглашения.