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Польща незабаром надасть Україні ще 5 тисяч Starlink

Польща незабаром надасть Україні ще 5 тисяч Starlink

Київ  •  УНН

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Польща замовила додаткові 5000 терміналів Starlink для України та оплачує їх абонплату. Наразі в Україні вже працює 25 тисяч таких пристроїв, більшість з яких фінансуються іноземними партнерами.

Польща найближчим часом збільшить кількість систем Starlink, аби забезпечити українських військових стабільним зв'язком на полі бою. Такий крок має значно зміцнити обороноздатність України. Про це заявив віце-прем'єр-міністр і міністр цифрових питань Польщі Кшиштоф Гавковський, преедає TVN24, пише УНН.

Деталі

Коментуючи інформацію в пресі про те, що власник мережі Starlink від компанії SpaceX Ілон Маск начебто може відключити Україну від такого супутникового інтернету. Гавковський зазначив, що офіційна Варшава "сьогодні підтримує інтернет в Україні", та платить абонентську плату за такі термінали Starlink.

Польща це стверджує, Польща придбала Starlinks і передала їх Україні. Польща створює безпеку, оскільки сплачує абонентську плату. Я не можу уявити, щоб якась американська корпорація розірвала такі контракти,

- сказав Гавковський.

Також він розповів, що у суботу спілкувався з віце-прем'єр-міністром України, міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим.

Гавковський повідомив, що польська Мінцифра вирішила передати Україні додаткові Starlinks.

Ми замовляємо ще п'ять тисяч Starlink, вони вже частково оплачені і будуть відправлені в Україну в найближчі тижні і місяці,

- запевнив польський віце-прем'єр.

Він нагадав, що в Україні вже працює 25 тисяч Starlink. Та додав, що Польща є "найбільшим донором безпеки України в Європі".

Комплекти Starlink є мобільними маршрутизаторами, які забезпечують доступ до супутникового інтернету. Близько 85% з 20 тисяч терміналів, що працюють в Україні, повністю або частково фінансуються із зовнішніх джерел, включаючи уряди США, Великої Британії та Польщі.

Нагадаємо

Нещодавно з’явилась інформаці в пресі, що США погрожують припинити доступ України до Starlink через відмову надати доступ до стратегічних ресурсів. Зеленський раніше відхилив пропозицію США щодо передачі мінеральних ресурсів на $500 млрд як компенсацію за військову допомогу.

У свою чергу міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковскі відреагував на погрози США припинити доступ України до Starlink через відмову надати доступ до стратегічних ресурсів, зазначивши, що Польща укладала комерційну угоду на абонплату за супутниковий Інтернет для України, висловивши тим самим сумнів у скасуванні угоди.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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