Ілон Маск: Весь український фронт завалиться, якщо я відключу свої системи Starlink

Весь український фронт завалиться, якщо буде відключено системи Starlink. Про це заявив підприємєць, мільярдер Ілон Маск, зробивши відповідну публікацію у своєму Х-акаунті (Twitter), передає УНН.

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У неділю, 09 березня очільник департаменту ефективності уряду США, мільярдер, Ілон Маск опублікував пост на своїй сторінці у соцмережі Х, в якому назвав системи Starlink - кістяком, без якого не обійдеться українська армія.

Я буквально кинув виклик путіну на фізичний поєдинок віч-на-віч через Україну, а моя система Starlink - це кістяк української армії. Вся їхня лінія фронту впаде, якщо я її відключу. Мене нудить від багатьох років бійні в безвиході, в якому Україна неминуче програє - йдеться у дописі Маска.

"Усі, хто справді дбає, справді думає і справді розуміє, хочуть, щоб м'ясорубка зупинилася. МИР ЗАРАЗ!!", - додав він.

Нагадаємо

Французький оператор Eutelsat готовий замінити термінали Starlink в Україні та веде переговори з ЄС. Компанії знадобиться кілька місяців для забезпечення 40 000 терміналів за умови фінансової підтримки.

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