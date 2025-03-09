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МЗС Польщі відповіло Маску щодо відключення Starlink для ЗСУ: “будемо змушені шукати інших постачальників”

Київ • УНН

 • 58185 перегляди

Глава МЗС Польщі Сікорський відповів на заяву Маска про можливе відключення Starlink в Україні. Міністр нагадав, що Польща оплачує послуги на $50 млн щорічно та готова шукати інших постачальників.

МЗС Польщі відповіло Маску щодо відключення Starlink для ЗСУ: “будемо змушені шукати інших постачальників”

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський відповів міліардеру Ілону Маску, який казав, що весь український фронт завалиться, якщо буде відключено системи Starlink, наголосивши, що Starlinks для України оплачує Міністерство цифровізації Польщі, а якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, то Польща шукатиме нових партнерів.

Про це Сікорський написав в соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

Starlinks для України оплачує Міністерство цифровізації Польщі вартістю близько 50 мільйонів доларів на рік. Якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, ми будемо змушені шукати інших постачальників

- написав Сікорський. 

Доповнення

Сікорський відповів на повідомлення Ілона Маска, який заявляв в соцмережі Х, що весь український фронт завалиться, якщо буде відключено системи Starlink.

Я буквально кинув виклик путіну на фізичний поєдинок віч-на-віч через Україну, а моя система Starlink - це кістяк української армії. Вся їхня лінія фронту впаде, якщо я її відключу. Мене нудить від багатьох років бійні в безвиході, в якому Україна неминуче програє

- написав Маск.

Ілон Маск: Весь український фронт завалиться, якщо я відключу свої системи Starlink09.03.25, 09:14 • 48682 перегляди

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп приватно дав зрозуміти, підписаної угоди між Вашингтоном і Києвом про видобуток корисних копалин буде недостатньо для відновлення допомоги та обміну розвідданими. Окрім того, Трамп хоче проведення виборів в Україні, а також відставки Президента України Володимира Зеленського. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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