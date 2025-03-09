МЗС Польщі відповіло Маску щодо відключення Starlink для ЗСУ: “будемо змушені шукати інших постачальників”

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський відповів міліардеру Ілону Маску, який казав, що весь український фронт завалиться, якщо буде відключено системи Starlink, наголосивши, що Starlinks для України оплачує Міністерство цифровізації Польщі, а якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, то Польща шукатиме нових партнерів.

Про це Сікорський написав в соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

Starlinks для України оплачує Міністерство цифровізації Польщі вартістю близько 50 мільйонів доларів на рік. Якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, ми будемо змушені шукати інших постачальників

Доповнення

Сікорський відповів на повідомлення Ілона Маска, який заявляв в соцмережі Х, що весь український фронт завалиться, якщо буде відключено системи Starlink.

Я буквально кинув виклик путіну на фізичний поєдинок віч-на-віч через Україну, а моя система Starlink - це кістяк української армії. Вся їхня лінія фронту впаде, якщо я її відключу. Мене нудить від багатьох років бійні в безвиході, в якому Україна неминуче програє