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Попри незгоду з політикою США щодо Києва: Маск пообіцяв ніколи не відключати Starlink для України

Київ • УНН

 • 46300 перегляди

Ілон Маск заявив, що ніколи не відключить термінали Starlink для України, незважаючи на незгоду з політикою Білого дому. За його словами, без Starlink українські мережі зруйнувалися б через російське глушіння комунікацій.

Попри незгоду з політикою США щодо Києва: Маск пообіцяв ніколи не відключати Starlink для України

Очільник департаменту ефективності уряду США, мільярдер Ілон Маск пообіцяв ніколи не відключати системи Starlink для України. Про це йдеться у його дописі в соцмережі Х, повідомляє УНН.

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Водночас він зазначив, що не згоден з нинішньою політикою Білого дому стосовно Києва.

Щоб бути гранично зрозумілим, незалежно від того, наскільки я не погоджуюся з політикою щодо України, Starlink ніколи не вимкне свої термінали

- написав мільярдер.

При цьому він стверджує, що без Starlink українські мережі зруйнувалися б, оскільки "росіяни можуть глушити всі інші комунікації".

"Ми б ніколи не зробили такого і не використали б це як розмінну монету", - резюмував Маск.

Нагадаємо

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що весь український фронт завалиться, якщо буде відключено системи Starlink. За його словами, вони є кістяком, без якого не обійдеться українська армія.

МЗС Польщі відповіло Маску щодо відключення Starlink для ЗСУ: “будемо змушені шукати інших постачальників”09.03.25, 15:32 • 58185 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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