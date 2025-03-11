Ілон Маск назвав сенатора США Келлі "зрадником" через підтримку України

Сенатор США від штату Арізона Марк Келлі під час візиту до Києва заявив про підтримку України та наголосив на важливості допомоги українцям у боротьбі з агресією росії. Бізнесмен Ілон Маск різко відреагував на позицію сенатора, назвавши його зрадником. Про це інформує УНН із посиланням публікацію Келлі у соцмережі Х (Twitter).

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Сенатор США від штату Арізона Марк Келлі поділився своїми враженнями від поїздки до України, зробивши відповідну публікацію в своєму Х-акаунті.

Щойно виїхав з України. Те, що я побачив, довело мені, що ми не можемо відмовитися від українського народу. Всі хочуть, щоб ця війна закінчилася, але будь-яка угода має захищати безпеку України і не може бути поступкою путіну - удеться у дописі.

Під час перебування в Києві сенатор відвідав одну з лікарень, де поспілкувався з пораненими військовими та медиками.

Україна не починала цю війну і не просила про постійні ракетні та безпілотні атаки, які тероризують населення. Урядовці, які не можуть визнати фактичну інформацію, повинні переглянути свій кар'єрний вибір - написав Марк Келлі.

На цю публікацію відреагував Ілон Маск, публічно назвавши американського сенатора зрадником. Відповідний коментар він залишив під постом Марка Келлі.

"Зрадник? Ілоне, якщо ви не розумієте, що захист свободи є основним принципом того, що робить Америку великою і забезпечує нашу безпеку, можливо, вам варто залишити це тим, хто це розуміє", - відповів Марк Келлі на звинувачення.

Нагадаємо

Власник X (Twitter) Ілон Маск заявив про масштабну кібератаку на платформу з IP-адрес, що знаходяться в районі України. Компанія досі не впевнена у точних причинах інциденту, але платформа вже відновила роботу.

Маск звинувачує Зеленського у просуванні "вічної війни" з росією