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Ілон Маск пов'язує масштабну кібератаку на соцмережу X з IP-адресами з України

Київ • УНН

 • 21333 перегляди

Власник X (Twitter) Ілон Маск заявив про масштабну кібератаку на платформу з IP-адрес, що знаходяться в районі України. Компанія досі не впевнена у точних причинах інциденту, але платформа вже відновила роботу.

Ілон Маск пов'язує масштабну кібератаку на соцмережу X з IP-адресами з України

Власник соцмережі Х (Twitter) Ілон Маск заявив, що масштабна кібератака на платформу у понеділок, 10 березня може бути пов'язана з Україною. Про це  Про це він заявив в інтерв’ю Лоуренсу Кадлоу на Fox Business, передає УНН

Деталі

У понеділок, 10 березня в інтерв'ю Fox Business Ілон Маск сказав, що компанія все ще "не впевнена, що саме сталося", однак підозрює, що інцидент має відношення до України.

Ми точно не впевнені, що сталося. Але була масштабна кібератака з ІР-адресами, що знаходяться в районі України

- сказав він, додавши, що соцмережа вже працює.

Нагадаємо, раніше засновник X (Twitter) заявив про масштабну кібератаку на платформу з використанням значних ресурсів. На думку Маска, за атакою може стояти велика організована група або держава.

Користувачі повідомляють про збої в роботі X10.03.25, 11:10 • 14117 переглядiв

Віта Зеленецька

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