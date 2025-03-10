Ілон Маск пов'язує масштабну кібератаку на соцмережу X з IP-адресами з України

Власник соцмережі Х (Twitter) Ілон Маск заявив, що масштабна кібератака на платформу у понеділок, 10 березня може бути пов'язана з Україною. Про це Про це він заявив в інтерв’ю Лоуренсу Кадлоу на Fox Business, передає УНН.

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У понеділок, 10 березня в інтерв'ю Fox Business Ілон Маск сказав, що компанія все ще "не впевнена, що саме сталося", однак підозрює, що інцидент має відношення до України.

Ми точно не впевнені, що сталося. Але була масштабна кібератака з ІР-адресами, що знаходяться в районі України