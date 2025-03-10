Користувачі повідомляють про збої в роботі X
Київ • УНН
Користувачі соціальної мережі X (Twitter) зіткнулися з технічними проблемами.
Звіти користувачів вказують на проблеми в X (Twitter), пише УНН з посиланням на Downdetector.com.
Деталі
Найчастіше в Україні повідомлялося про проблеми з сайтом (51%), додатком (32%), підключенням до сервера (17%).
За останню годину в Україні - 619 звітів про збої.
У США - уже майже 23 тисячі повідомлень про проблеми з X, у Великій Британії - понад 10 тисяч, у Польщі - близько 5 тисяч, в Австралії - 3 тисячі, у Бразилії - 4,5 тисячі, Кенії - 115.
Збої почали фіксувати незадовго до 12 години.
Клієнти українських банків повідомили про проблеми з безготівковими розрахунками: що відомо 09.03.25, 12:01 • 46410 переглядiв