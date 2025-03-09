Клієнти українських банків повідомили про проблеми з безготівковими розрахунками: що відомо
Київ • УНН
Користувачі платіжних систем Visa та Mastercard пишуть, що не можуть розрахуватися в магазинах. Найбільші проблеми спостерігаються в Києві, Харкові, Одесі та Львові.
Користувачі соціальних мереж повідомили про проблеми в роботі карток Mastercard та Visa. Вони скаржаться на проблеми з оплатою в магазинах, пише УНН.
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Зокрема, в соцмережі Facebook користувачі скаржаться на неможливість розрахуватися телефоном в магазинах, а також на великі черги через це.
У відповідь ПриватБанк зазначив, що "наразі можуть спостерігатися складнощі під час проведення деяких операцій. Наші фахівці вже займаються усуненням труднощів, перепрошуємо за тимчасові незручності".
За даними сайту Downdetector, найбільший збій в роботі Visa та Mastercard фіксується в Києві, Харкові, Одесі та Львові.
Доповнення
У пресслужбі Visa заявили, що проблем в обробці платежів не було.
"У звʼязку із поширенням інформації у ЗМІ про перебої у безготівкових оплатах повідомляємо, що проблеми у обробці платежів на боці Visa відсутні. Потужності Visa обробляють транзакції українських споживачів безперебійно та у повному обсязі", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Компанія Apple заявила, що працює над виправленням помилки в системі автоматичного диктування iPhone, яка на короткий час відображала слово "Трамп", коли користувачі диктували слово "расист".