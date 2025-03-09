Клиенты украинских банков сообщили о проблемах с безналичными расчетами: что известно
Киев • УНН
Пользователи платежных систем Visa и Mastercard сообщают, что не могут расплатиться в магазинах. Наибольшие проблемы наблюдаются в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.
Пользователи социальных сетей сообщили о проблемах в работе карт Mastercard и Visa. Они жалуются на проблемы с оплатой в магазинах, пишет УНН.
Детали
В частности, в соцсети Facebook пользователи жалуются на невозможность расплатиться телефоном в магазинах, а также на большие очереди из-за этого.
В ответ ПриватБанк отметил, что "в настоящее время могут наблюдаться сложности при проведении некоторых операций. Наши специалисты уже занимаются устранением трудностей, приносим извинения за временные неудобства".
Согласно данным сайта Downdetector, наибольший сбой в работе Visa и Mastercard фиксируется в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.
Дополнение
В пресс-службе Visa заявили, что проблем в обработке платежей не было.
"В связи с распространением информации в СМИ о перебоях в безналичных оплатах сообщаем, что проблемы в обработке платежей на стороне Visa отсутствуют. Мощности Visa обрабатывают транзакции украинских потребителей бесперебойно и в полном объеме", — говорится в сообщении.
Напоминаем
Компания Apple заявила, что работает над исправлением ошибки в системе автоматического диктовки iPhone, которая на короткий срок отображала слово "Трамп", когда пользователи диктовали слово "расист".