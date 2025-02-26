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Apple заявила, що виправляє помилку iPhone, яка вводить "Трамп" замість "расист"

Apple заявила, що виправляє помилку iPhone, яка вводить "Трамп" замість "расист"

Київ  •  УНН

 • 22164 перегляди

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Apple виявила помилку в системі диктування iPhone, яка вводить "Трамп" замість "расист". Компанія працює над виправленням збою в моделі розпізнавання мови та випускає оновлення.

Компанія Apple заявила, що працює над виправленням помилки в системі автоматичного диктування iPhone, яка на короткий час відображала слово "Трамп", коли користувачі диктували слово "расист". Про це повідомляє Axios, пише УНН.

Деталі 

Збій у функції диктування привернув увагу після появи вірусного відео в TikTok, яке демонструвало цю помилку. 

Як виявилося, користувачам помилково пропонується слово "Трамп", коли вони диктують деякі слова, що включають приголосну "р". Це викликало обурення серед консерваторів, які звинуватили Apple у політичній упередженості.

Збій підкреслює складнощі, з якими стикаються технологічні компанії при впровадженні штучного інтелекту в мобільні пристрої. Apple, як і конкуренти, намагається зробити ШІ ключовою функцією своїх смартфонів, але такі помилки можуть вплинути на довіру користувачів, пише видання.

В Apple пояснили, що проблема виникла через особливості розпізнавання мови. Модель могла помилково пропонувати слова зі схожим фонетичним звучанням, перш ніж остаточно ідентифікувати правильне слово.

"Нам відомо про проблему з моделлю розпізнавання мови, яка лежить в основі Dictation, і сьогодні ми випускаємо оновлення для її виправлення", - повідомив представник Apple.

Нагадаємо

Нещодавно чат-бот Grok AI компанії xAI мільярдера Ілона Маска називав осіб, які, на його думку, заслуговують на смертну кару. Серед згаданих імен опинилися президент США Дональд Трамп і сам Ілон Маск. Наразі компанія у сунула проблему.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Новини Світу
tiktokTikTok
donald-trampДональд Трамп
ilon-maskІлон Маск
apple-incApple Inc.

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Apple заявила, що виправляє помилку iPhone, яка вводить "Трамп" замість "расист" | УНН