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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Apple заявила, что исправляет ошибку iPhone, которая вводит «Трамп» вместо «расист»

Apple заявила, что исправляет ошибку iPhone, которая вводит «Трамп» вместо «расист»

Киев  •  УНН

 • 1770 просмотра

Read in English

Apple обнаружила ошибку в системе диктовки iPhone, которая вводит «Трамп» вместо «расист». Компания работает над исправлением сбоя в модели распознавания речи и выпускает обновление.

Компания Apple заявила, что работает над исправлением ошибки в системе автоматической диктовки iPhone, которая на короткое время отображала слово «Трамп», когда пользователи диктовали слово «расист». Об этом сообщает Axios, пишет УНН.

Детали 

Сбой в функции диктовки привлек внимание после появления вирусного видео в TikTok, которое демонстрировало эту ошибку. 

Как оказалось, пользователям ошибочно предлагается слово «Трамп», когда они диктуют некоторые слова, включающие согласную «р». Это вызвало возмущение среди консерваторов, которые обвинили Apple в политической предвзятости.

Сбой подчеркивает сложности, с которыми сталкиваются технологические компании при внедрении искусственного интеллекта в мобильные устройства. Apple, как и конкуренты, пытается сделать ИИ ключевой функцией своих смартфонов, но такие ошибки могут повлиять на доверие пользователей, пишет издание.

В Apple объяснили, что проблема возникла из-за особенностей распознавания речи. Модель могла ошибочно предлагать слова с похожим фонетическим звучанием, прежде чем окончательно идентифицировать правильное слово.

«Нам известно о проблеме с моделью распознавания речи, которая лежит в основе Dictation, и сегодня мы выпускаем обновление для ее исправления», - сообщил представитель Apple.

Напомним,

Недавно чат-бот Grok AI компании xAI миллиардера Илона Маска называл лиц, которые, по его мнению, заслуживают смертной казни. Среди упомянутых имен оказались президент США Дональд Трамп и сам Илон Маск. Сейчас компания в сунула проблему.

Алина Волянская

Алина Волянская

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tiktokТикТок
donald-trampДональд Трамп
ilon-maskЭлон Маск
apple-incApple Inc.

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