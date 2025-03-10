Пользователи сообщают о сбоях в работе X
Киев • УНН
Пользователи социальной сети X (Twitter) столкнулись с техническими проблемами.
Отчеты пользователей указывают на проблемы в X (Twitter), пишет УНН со ссылкой на Downdetector.com.
Детали
Чаще всего в Украине сообщалось о проблемах с сайтом (51%), приложением (32%), подключением к серверу (17%).
За последнюю час в Украине - 619 отчетов о сбоях.
В США - уже почти 23 тысячи сообщений о проблемах с X, в Великобритании - более 10 тысяч, в Польше - около 5 тысяч, в Австралии - 3 тысячи, в Бразилии - 4,5 тысячи, в Кении - 115.
Сбои начали фиксировать незадолго до 12 часов.
Клиенты украинских банков сообщили о проблемах с безналичными расчетами: что известно09.03.25, 12:01 • 46408 просмотров