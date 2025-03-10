Залучена велика група або країна: Ілон Маск повідомив про безпрецедентну кібератаку на платформу X

Американський підприємець, мільярдер Ілон Маск відреагував на масштабну кібератаку проти платформи Х, передає УНН.

Була (і все ще є) масштабна кібератака проти Х. Нас атакують кожен день, але це було зроблено з великою кількістю ресурсів. Або залучена велика, скоординована група і/або країна