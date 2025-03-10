Залучена велика група або країна: Ілон Маск повідомив про безпрецедентну кібератаку на платформу X
Київ • УНН
Засновник X (Twitter) заявив про масштабну кібератаку на платформу з використанням значних ресурсів. На думку Маска, за атакою може стояти велика організована група або держава.
Американський підприємець, мільярдер Ілон Маск відреагував на масштабну кібератаку проти платформи Х, передає УНН.
Була (і все ще є) масштабна кібератака проти Х. Нас атакують кожен день, але це було зроблено з великою кількістю ресурсів. Або залучена велика, скоординована група і/або країна
Як повідомляв УНН раніше, користувачі соціальної мережі X (Twitter) зіткнулися з технічними проблемами.