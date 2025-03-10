Вовлечена большая группа или страна: Илон Маск сообщил о беспрецедентной кибератаке на платформу X
Киев • УНН
Основатель X (Twitter) заявил о масштабной кибератаке на платформу с использованием значительных ресурсов. По мнению Маска, за атакой может стоять крупная организованная группа или государство.
Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск отреагировал на масштабную кибератаку против платформы Х, передает УНН.
Была (и все еще есть) масштабная кибератака против Х. Нас атакуют каждый день, но это было сделано с большим количеством ресурсов. Либо вовлечена большая, скоординированная группа и/или страна
Как сообщал УНН ранее, пользователи социальной сети X (Twitter) столкнулись с техническими проблемами.