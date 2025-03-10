Илон Маск связывает масштабную кибератаку на соцсеть X с IP-адресами из Украины
Киев • УНН
Владелец X (Twitter) Илон Маск заявил о масштабной кибератаке на платформу с IP-адресов, находящихся в районе Украины. Компания до сих пор не уверена в точных причинах инцидента, но платформа уже восстановила работу.
Владелец соцсети Х (Twitter) Илон Маск заявил, что масштабная кибератака на платформу в понедельник, 10 марта может быть связана с Украиной. Об этом он заявил в интервью Лоуренсу Кадлоу на Fox Business, передает УНН.
Детали
В понедельник, 10 марта в интервью Fox Business Илон Маск сказал, что компания все еще "не уверена, что именно произошло", однако подозревает, что инцидент имеет отношение к Украине.
Мы точно не уверены, что произошло. Но была масштабная кибератака с ИП-адресами, которые находятся в районе Украины
Напомним, ранее основатель X (Twitter) заявил о масштабной кибератаке на платформу с использованием значительных ресурсов. По мнению Маска, за атакой может стоять большая организованная группа или государство.
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