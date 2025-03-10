Илон Маск связывает масштабную кибератаку на соцсеть X с IP-адресами из Украины

Владелец соцсети Х (Twitter) Илон Маск заявил, что масштабная кибератака на платформу в понедельник, 10 марта может быть связана с Украиной. Об этом он заявил в интервью Лоуренсу Кадлоу на Fox Business, передает УНН.

Детали

В понедельник, 10 марта в интервью Fox Business Илон Маск сказал, что компания все еще "не уверена, что именно произошло", однако подозревает, что инцидент имеет отношение к Украине.

Мы точно не уверены, что произошло. Но была масштабная кибератака с ИП-адресами, которые находятся в районе Украины