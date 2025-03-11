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Илон Маск назвал сенатора США Марка "предателем" из-за поддержки Украины

Киев • УНН

 • 22440 просмотра

Сенатор Марк Келли после визита в Киев заявил о необходимости дальнейшей поддержки Украины. Илон Маск резко раскритиковал позицию сенатора, публично назвав его предателем.

Илон Маск назвал сенатора США Марка "предателем" из-за поддержки Украины

Сенатор США от штата Аризона Марк Келли во время визита в Киев заявил о поддержке Украины и подчеркнул важность помощи украинцам в борьбе с агрессией России. Бизнесмен Илон Маск резко отреагировал на позицию сенатора, назвав его предателем. Об этом информирует УНН с ссылкой на публикацию Келли в соцсети Х (Twitter).

Детали

Сенатор США от штата Аризона Марк Келли поделился своими впечатлениями от поездки в Украину, сделав соответствующую публикацию в своем Х-аккаунте.

Только что выехал из Украины. То, что я увидел, доказало мне, что мы не можем отказаться от украинского народа. Все хотят, чтобы эта война закончилась, но любое соглашение должно защищать безопасность Украины и не может быть уступкой Путину  

- говорится в посте.

Во время пребывания в Киеве сенатор посетил одну из больниц, где пообщался с раненными военнослужащими и медиками.

Украина не начинала эту войну и не просила о постоянных ракетных и беспилотных атаках, которые терроризируют население. Государственные служащие, которые не могут признать фактическую информацию, должны пересмотреть свой карьерный выбор

- написал Марк Келли.

На эту публикацию отреагировал Илон Маск, публично назвав американского сенатора предателем. Соответствующий комментарий он оставил под постом Марка Келли.

"Предатель? Илон, если вы не понимаете, что защита свободы является основным принципом того, что делает Америку великой и обеспечивает нашу безопасность, возможно, вам стоит оставить это тем, кто это понимает", - ответил Марк Келли на обвинения. 

Напоминаем

Владелец X (Twitter) Илон Маск заявил о масштабной кибератаке на платформу с IP-адресов, находящихся в районе Украины. Компания до сих пор не уверена в точных причинах инцидента, но платформа уже восстановила работу.

Маск обвиняет Зеленского в продвижении "вечной войны" с россией04.03.25, 04:00 • 79274 просмотра

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