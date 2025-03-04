Маск обвиняет Зеленского в продвижении "вечной войны" с россией
Киев • УНН
Руководитель Департамента США по эффективности правительства Илон Маск заявил, что Зеленский стремится к "вечной войне" и "коррупционной мясорубке". Маск утверждает, что украинский президент выбрал кровопролитие вместо мира с москвой.
Руководитель Департамента США по эффективности правительства, миллиардер Илон Маск публично обвинил Президента Владимира Зеленского в продвижении "вечной войны" с россией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Politico и страницу Маска в соцсети Х (Twitter).
Детали
В понедельник, 03 марта, глава департамента эффективности правительства США Илон Маск написал в своем X-аккаунте, что Президент Украины Владимир Зеленский "хочет вечной войны, бесконечной мясорубки взяток".
Зеленский хочет вечной войны, бесконечной коррупционной мясорубки. Это зло
В отдельной публикации он заявил, что Зеленский имел выбор "стремиться к миру" с москвой, но он выбрал кровопролитие. "Это жестоко и бесчеловечно", - заявил Маск.
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Илон Маск опубликовал карикатуру с Зеленским, сравнивая ситуацию в Украине с трамваем, который можно остановить.
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