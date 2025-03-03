Маск появится на совместном заседании Конгресса с Трампом
Киев • УНН
Самый богатый человек в мире Илон Маск будет присутствовать на выступлении Трампа в Конгрессе. Маск представит свой Департамент эффективности государственного управления как часть президентского послания.
Илон Маск, самый богатый человек в мире, который стал одним из самых заметных и влиятельных советников президента США Дональда Трампа, будет присутствовать в зале заседаний Палаты представителей для выступления на совместном заседании Конгресса. Об этом сообщил CNN представитель Белого дома, передает УНН.
Как сообщает издание, Маск будет представлен как яркий пример быстрых действий администрации, сказал чиновник, а его Департамент эффективности государственного управления (DOGE) должен стать одним из центральных элементов послания президента.
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Ранее Трамп анонсировал сою предстоящую речь в Конгрессе в новом посте в социальных сетях.
"ЗАВТРА ВЕЧЕР БУДЕТ БОЛЬШИМ. Я СКАЖУ ВСЕ КАК ЕСТЬ!" — написал Трамп на своей платформе Truth Social.
Как сообщает ABC, Трамп выступит на совместном заседании Конгресса в Капитолии во вторник в 9 вечера по восточному времени.