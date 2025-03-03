Маск з'явиться на спільному засіданні Конгресу з Трампом
Київ • УНН
Найбагатша людина у світі Ілон Маск буде присутній на виступі Трампа в Конгресі. Маск представить свій Департамент ефективності державного управління як частину президентського послання.
Ілон Маск, найзаможніша людина у світі, яка стала одним з найпомітніших і впливових радників президента США Дональда Трампа, буде присутній у залі засідань Палати представників для виступу на спільному засіданні Конгресу. Про це повідомив CNN представник Білого дому, передає УНН.
Як повідомляє видання, Маск буде представлений як яскравий приклад швидких дій адміністрації, сказав чиновник, а його Департамент ефективності державного управління (DOGE) має стати одним із центральних елементів послання президента.
Додамо
Раніше Трамп анонсував свою майбутню промову в Конгресі в новому пості в соціальних мережах.
"ЗАВТРА ВЕЧЕР БУДЕ БІЛЬШИМ. Я СКАЖУ ВСЕ ЯК Є!" — написав Трамп на своїй платформі Truth Social.
Як повідомляє ABC, Трамп виступить на спільному засіданні Конгресу в Капітолії у вівторок о 9 вечора за східним часом.